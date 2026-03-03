AKTUELNO

Svet

Napadnut američki konzulat u Dubaiju?! Buktinja guta zgradu, stravični snimci dima koji kulja u nebo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Svetom su munjevitom brzinom odjeknuli snimci iz Dubaija na kojima se vidi gust crni dim i plamen koji navodno guta zgradu američkog konzulata.

Al Džazira je prva prenela informaciju o napadu na diplomatsko predstavništvo SAD, a društvene mreže su preplavljene video zapisima građana koji su svedočili snažnim eksplozijama u ovom delu grada.

Iako zvanične potvrde o tačnom broju žrtava unutar samog konzulata još uvek nema, situacija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je kritična. Ranije danas prijavljene su razorne eksplozije u Abu Dabiju i Dohi, a pod vatrom se našao i simbol luksuza – hotel Burdž al Arab. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o koordinisanom napadu dronovima i projektilima koji je izazvao opštu paniku među lokalnim stanovništvom i hiljadama turista.

Autor: D.S.

