Napadnut američki konzulat u Dubaiju?! Buktinja guta zgradu, stravični snimci dima koji kulja u nebo! (VIDEO)

Svetom su munjevitom brzinom odjeknuli snimci iz Dubaija na kojima se vidi gust crni dim i plamen koji navodno guta zgradu američkog konzulata.

Al Džazira je prva prenela informaciju o napadu na diplomatsko predstavništvo SAD, a društvene mreže su preplavljene video zapisima građana koji su svedočili snažnim eksplozijama u ovom delu grada.

BREAKING: US consulate in Dubai reportedly attacked



🔴 LIVE updates: https://t.co/Rt6yXqw4de pic.twitter.com/kZ0OF1Aqel — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) 03. март 2026.

Iako zvanične potvrde o tačnom broju žrtava unutar samog konzulata još uvek nema, situacija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je kritična. Ranije danas prijavljene su razorne eksplozije u Abu Dabiju i Dohi, a pod vatrom se našao i simbol luksuza – hotel Burdž al Arab. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o koordinisanom napadu dronovima i projektilima koji je izazvao opštu paniku među lokalnim stanovništvom i hiljadama turista.

A friend just sent me this video of the US Consulate in Dubai pic.twitter.com/PrB2ebdMgN — Hadidi (@hdrnssr) 03. март 2026.

Autor: D.S.