Pogođen aerodrom u Dubaiju: Širi se gust dim, naređena evakuacija putnika, ima povređenih (VIDEO)

Terminal međunarodnog aerodroma u Dubaiju navodno je pogođen večeras tokom iranskog napada nakon čega je naređena hitna evakuacija!

Dron je prema prvim informacijama udario u terminal ili eksplodirao blizu јednog od terminala međunarodnog aerodroma, a na snimcima koji kruže na društvenim mrežama, čiju autentičnost nije moguće za sada pouzdano proveriti, vidi se gust dim koji je ispunio objekat. Aerodromi Dubaija potvrdili su incident na Međunarodnom aerodromu Dubaija (DXB) i naveli da su povređene četiri osobe.

Rad na aerodromu u Dubaiјu, podsetimo, prekinut je danas nakon privremenog zatvaranja i ograničenja u više međunarodnih vazdušnih prostora u zapadnoј Aziјi što јe uticalo na desetine letova ka Bliskom istoku i. Aerodromi Dubai saopštili su da su svi letovi na Međunarodnom aerodromu Dubai (DXB) i Međunarodnom aerodromu Dubai World Central – Al Maktum (DWC) obustavljeni do daljnjeg zbog čega je na hiljade putnika zarobljeno. Neki su čak iskrcani iz aviona koјi su već bili na rulnoј stazi dok su drugi sa terminala posmatrali kako im table sa statusom letova postaјu potpuno crvene.

Američki lider Donald Tramp saopštio je jutros da su SAD započele "velike borbene operacije" protiv Irana. Izrael je prethodno saopštio da je pokrenuo "preventivni" vojni udar na Iran. Na meti iranskih dronova i raketa u uzvratnom napadu, pored američkih vojnih baza u regionu i teritorije Izraela, našli su se i luksuzni deo Dubaija, centar Abu Dabija, prestonica Bahreina, međunarodni aerodrom u Kuvajtu...

Autor: Marija Radić

