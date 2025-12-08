PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU! U toku je HITNA EVAKUACIJA stanovništva u više regiona! Stiže CUNAMI! (FOTO+VIDEO)

Snažan zemljotres pogodio je severne delove Japana, pa je naređena hitna evakuacija stanovništva zbog cunamija.

Zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Japan. On se, prema podacima EMSC-a, dogodio u 23:15 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od 47 kilometara.

Posle zemljotresa, izdato je i upozorenje na cunami. Potres se, prema objavama građana na stranici EMSC-a, osetio i gotovo 800 kilometra od epicentra.

On 2025-12-08, at 14:15:11 (UTC), there was an earthquake around 73 km ENE of Misawa, Japan. The depth of the hypocenter is about 53.1km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 7.6.https://t.co/HffiTehuwr pic.twitter.com/lnTj7yrseR — World EQ Locator (@WorldEQLocator) 08. децембар 2025.



"Zatresao se krevet na sprat, mislio sam da ga neko trese", "Malo podrhtavanja", "Ne jako, ali stvarno dugo. Činilo se kao da traje više od celog minuta", "Više od minuta laganog podrhtavanja", "Oko 40 sekundi neprekidne vibracije", "Video sam kako se zavese pored mene miču i osetio lagano podrhtavanje nekoliko sekundi", neki su od komentara onih koji su osetili zemljotres.



Izdata hitna naređenja za evakuaciju

Zvaničnici su izdali hitna naređenja za evakuaciju za više regiona, uz upozorenje da bi talasi cunamija mogli da pogode severnu pacifičku obalu Japana.



Stanovnici pogođenih područja upozoreni su da se drže podalje od obale i ušća reka, koja mogu da se izliju.

M7.7 earthquake off the east coast of Japan. Tsunami warning issued for 3 metre high waves. pic.twitter.com/IoyUCgzUAe — 🌍 𝙂𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 🌎 𝘼𝙛𝙛𝙖𝙞𝙧𝙨 🌏 (@OurEarthAffairs) 08. децембар 2025.



Zabrinutost zbog jačine zemljotresa

Procena magnitude od 7,6 izazvala je ozbiljnu zabrinutost, jer ukazuje na snažan do razoran zemljotres koji može da prouzrokuje veliku štetu i razaranja.

Upozorenje na cunami izdato je za severne prefekture Hokaido, Aomori i Ivate.

Autor: D.Bošković