Pištolj mu zakočio, pa izvadio NOŽ i krenuo u KRVAVI PIR: Bivši đak uleteo u ŠKOLU i teško RANIO dve devojčice

Gimnazija Veflen u Šongauu, Gornja Bavarska, bila je mesto krvavog napada u sredu. Dve trinaestogodišnje devojčice su teško povređene u školskim prostorijama, ali njihovi životi nisu u opasnosti.

Osumnjičeni je uhapšen nakon napada. Prema rečima bavarskog ministra unutrašnjih poslova Joahima Hermana, reč je o šesnaestogodišnjem Hrvatu koji živi sa roditeljima, izveštava Dojče vele.

Poneo pištolj i nož

Neki od učenika su iz neposredne blizine svedočili kako je bivši srednjoškolac ušao u školske prostorije, ispalio hitac iz pištolja, a zatim, kada je oružje zamalo pucalo, napao dve trinaestogodišnje devojčice nožem.

Učenice su toliko teško povređene da je jedna od njih morala biti prebačena u bolnicu helikopterom hitne pomoći. U međuvremenu, obe su van životne opasnosti. Bavarski ministar Herman je rekao javnom servisu da je zaprepašćen ovim strašnim krvavim napadom.

Dodao je da je zadovoljan što, prema trenutnim saznanjima, nije bilo smrtnih slučajeva. Herman je odbacio glasine da su možda bila dva počinioca.

- Pretpostavljamo da je bio jedan napadač koji je imao nož i vatreno oružje - rekao je Herman.

Bio na lečenju?

Prema Hermanovim rečima, uhapšeni osumnjičeni je prethodno bio na psihijatrijskom lečenju, kako je izvestila novinska agencija DPA. Još uvek nije poznato da li je postojala veza između napadača i dve teško povređene devojčice. Herman je rekao da trenutno nema naznaka o tome.

Bavarski premijer Markus Seder (CSU) je rekao: „U ovim teškim vremenima, svi smo zajedno. Školskoj zajednici i porodicama sada je potrebno vreme, snaga i podrška da se nose sa onim što se dogodilo.“

Autor: Iva Besarabić