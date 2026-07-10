GRČKA POLICIJA U AKCIJI: Uhapšene tri osobe zbog smrtonosnog napada Molotovljevim bombama u Solunu

Grčka antiteroristička policija uhapsila je danas tri osobe u vezi sa serijom napada Molotovljevim bombama, izvedenih 1. jula na političare Nove demokratije, u kojima je jedna osoba poginula, a četiri povređene, saopštile su vlasti.

Detalji hapšenja

Policija je objavila da je uhapsila 29-godišnjeg muškarca u Solunu i 26-godišnju ženu na Kritu zbog sumnje da su umešani u bombaški napad. Takođe, uhapšen je još jedan muškarac za koga se sumnja da je skrivao osumnjičene u svom stanu pre i posle napada, prenosi Katimerini.

Prema operativnim saznanjima, oni su 24 sata pre napada ušli u stan koji se nalazi u blizini stambene zgrade u kojoj živi porodica Nestora. Pretpostavlja se da su se pešice kretali do cilja i nazad. Policija veruje da je postojalo više grupa napadača i nada se da će istragom telefona uhapšenih doći do tragova ostalih učesnika.

Anarhističke veze

Osumnjičeni muškarac i žena odranije su poznati policiji po aktivnostima u anarhističkim grupama. Žena je uhapšena u Hanji, gde se sakrila, a poznato je da je 2022. godine izašla iz zatvora, u kojem je bila kao pripadnica grupe "Anarhistička akcija". Uhapšeni muškarac iz Soluna takođe ima dosije zbog anarhističkog delovanja, zbog čega je privođen 2015. i ove godine.

Policija je odlučila da izvrši hitna hapšenja kako osumnjičeni ne bi pobegli dok se ne identifikuju preostali akteri napada. Potraga za ostalim saučesnicima i dalje traje.

Tragičan bilans napada

Bombastični napadi izvedeni su u zoru 1. jula, a mete su bili domovi članova vladajuće grčke konzervativne stranke Nova demokratija. Sedamdesetdvogodišnja Vagija Nestora, majka političarke Afrodite Nestore, ubijena je nakon što je bomba napravljena od kanistera za kampovanje eksplodirala ispod automobila parkiranog na ulazu u stambenu zgradu.

Afroditi Nestora je zadobila opekotine ekstremiteta i nalazi se u bolnici, ali je u četvrtak kratko izašla kako bi prisustvovala sahrani majke. Njen otac i dvoje stanara zgrade su takođe povređeni. U drugim napadima izvedenim istog jutra na članove iste stranke pričinjena je materijalna šteta, ali nije bilo povređenih.



Autor: D.S.