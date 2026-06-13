Jedna osoba poginula, 22 povređene tokom crkvene službe: Tragedija u Americi (VIDEO)

Jedna osoba je poginula, a 22 su povređene nakon što se veliki šator srušio tokom crkvene službe na otvorenom u mestu Moneta u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, saopštile su lokalne vlasti.

Incident se dogodio sinoć oko 18.45 časova po lokalnom vremenu u crkvi Ist Lejk Komjuniti tokom obeležavanja 20. godišnjice postojanja zajednice, preneo je ABC.

Prema navodima okruga Bedford, 11 povređenih je prevezeno u lokalne bolnice, dok je još 11 osoba zbrinuto na licu mesta zbog lakših povreda.

Vlasti su saopštile da je neposredno pre nesreće područje zahvatilo snažno nevreme praćeno obilnim padavinama, grmljavinom i jakim vetrom, što je dovelo do urušavanja šatora.

Pastor crkve Troj Kiton rekao je da je jak nalet vetra podigao konstrukciju upravo kada je okupljene pozivao da krenu prema svojim automobilima.

Prema informacijama okružnih vlasti, šator je prošao inspekcijski pregled nekoliko dana pre incidenta.

Guvernerka Virdžinije Abigejl Spanberger izrazila je saučešće porodici stradalog i podršku pogođenoj zajednici, zahvalivši službama za hitne intervencije na brzoj reakciji.

Autor: Marija Radić