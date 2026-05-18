SITUACIJA JE ALARMANTNA: Jedna osoba UMRLA od hantavirusa u Koloradu - Ovo je 76 žrtva

Jedna odrasla osoba iz okruga Daglas u američkoj saveznoj državi Kolorado preminula je od hantavirusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru "MV Hondius".

Institut za javno zdravlje i životnu sredinu Kolorada saopštio je da preliminarni nalazi ukazuju da je osoba bila izložena virusu lokalno, kontaktom sa glodarima, što je najčešći način prenosa hantavirusa u toj američkoj saveznoj državi.

"Rizik za širu javnost ostaje nizak", navodi se u saopštenju, uz napomenu da državne i lokalne zdravstvene službe sprovode istragu, javlja Denver7, podružnica ABC-a za Kolorado.

Nadležni nisu objavili identitet preminule osobe niti datum smrti, ali su potvrdili da slučaj nije povezan sa epidemijom na kruzeru "MV Hondius".

Zvaničnici navode da se infekcije hantavirusom redovno registruju u Koloradu, uglavnom tokom proleća i leta, i da mogu da izazovu teško, ponekad i smrtonosno respiratorno oboljenje.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u Koloradu je od 1993. do 2023. godine registrovan ukupno 121 slučaj hantavirusa, a 76 osoba je preminulo.

Stručnjaci preporučuju izbegavanje kontakta sa glodarima, njihovim urinom, izmetom, pljuvačkom i materijalima za gnežđenje kao najbolju zaštitu od infekcije.

Pored hantavirusa, u Koloradu, kao i u Novom Meksiku, Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i južnom Oregonu, zdravstvene vlasti saveznih država beleže i pojavu kuge, pojašnjava CDC.

Prema podacima zdravstvenih službi, u poslednjim decenijama godišnje se u proseku prijavi sedam slučajeva kuge kod ljudi, pri čemu broj registrovanih infekcija varira od nula do 17 godišnje.



Autor: Iva Besarabić