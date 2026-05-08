Registrovan novi slučaj hantavirusa? Poznato gde se nalazi oboleli

Veruje se da je još jedna osoba zaražena hantavirusom nakon što je zaraza izbila na luksuznom kruzeru MV Hondius i odnela živote troje ljudi.

Veruje se da je jedan britanski državljanin, koji se nalazi na ostrvu Sveta Jelena oboleo od hantavirusa.

Britanske zdravstvene vlasti rekli su da je novi slučaj registrovan na ostrvu na kojem su se pojedini putnici sa kruzera iskrcali prošlog meseca.

"Niko od britanskih državljana koji su i dalje na brodu ne pokazuju simptome, ali su pod nadzorom", navele su zdravstvene vlasti.

Podsetimo, zdravstvene vlasti na četiri kontinenta su u četvrtak pratile putnike koji su se iskrcali sa kruzera zaraženog hantavirusom pre nego što je otkrivena njegova smrtonosna epidemija i pokušavale da pronađu druge koji su možda bili u kontaktu sa njima od tada.

U Argentini, tim istražitelja još uvek nije otputovao u južni grad odakle je, kako se sumnja, potekla epidemija. Argentinski istražitelji sumnjaju da su se supružnici iz Holandije, koji su u međuvremenu preminuli, možda zarazili virusom dok su bili na izletu posmatranja ptica pre nego što su se ukrcali na kruzer.

Autor: D.Bošković

