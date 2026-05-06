Pogledajte kako evakuišu zaražene sa broda smrti: Svet sa zebnjom gleda fotografije

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Arilson Almeida

Troje putnika, za koje se sumnja da su zaraženi hantavirusom danas, evakuisano je danas sa kruzera MV Hondius. Podsetimo, troje putnika sa kruzera je već preminulo, dok se veruje da je više njih zaraženo.

Fotografije prikazuju deo evakuacije putnika koji je usidren kod Zelenortskih ostrva, a koji bi trebalo da isplovi put Tenerifa.

Evakuisani putnici biće avionom prebačen u Holandiju na dalje lečenje.

Među evakuisanima su britanski član posade, njegov kolega Holanđanin i jedan putnik.

Operator kruzera "Oceanwide Expeditions" ranije je saopštio da su dva putnika, koji su trebalo da budu evakuisani patila od akutnih simptoma hantavirusa, dok je treći ožalošćena osoba "blisko povezana" sa nemačkim državljaninom koji je preminuo na bodu 2. maja.

Podsetimo, u Švajcarsku je ranije stigao jedan od putnika sa kruzera, koji se javio u bolnicu nakon što je osetio neobične simptome. On se nalazi u izolaciji, kao i članovi njegove porodice.

Španske vlasti su sinoć potvrdile da su dozvolile da kruzer krene put Kanarskih ostrva, ali je predsednik rekao da neće dozvoliti iskrcavanje. Nakon toga je španski premijer Pedro Sančez sazvao hitan sastanak ministara, kako bi se odlučilo o daljim potezima. U ovom trenutku počinje konferencija španskog premijera. Najnovije informacije stižu uskoro...

