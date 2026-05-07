Evo da li postoji rizik od hantavirusa za stanovništvo Evrope: Oglasila se Evropska komisija

Rizik od hantavirusa za stanovništvo Evrope je "nizak", saopštila je danas portparolka Evropske komisije Eva Hrncirova, nakon što je troje ljudi preminulo od infekcije na kruzeru u Atlantskom okeanu.

"Moram da ponovim da, prema trenutno dostupnim dokazima, rizik za javnost u Evropi, odnosno za građane Evrope, ostaje nizak", navela je Hrncirova, prenosi Flamanska radio-televizija (VRT).

Istovremeno, holandski mediji prenose da je na kruzeru na kojem je ranije prijavljena pojava virusa do sada potvrđeno pet slučajeva infekcije, dok se još tri smatraju verovatnim, a tri osobe su preminule.

Prema tim navodima, 11. aprila preminuo je 70-godišnji državljanin Holandije, koji nije na vreme testiran na virus, zbog čega se njegov slučaj vodi kao ''verovatan'', navodi VRT.

Dana 26. aprila preminula je 69-godišnja Holanđanka, supruga prethodno preminulog putnika. Kod nje je infekcija laboratorijski potvrđena u Južnoj Africi.

Treća žrtva, nemačka državljanka, preminula je 2. maja, ali za nju još nije potvrđeno da li je bila zaražena, niti je poznato gde se nalazi njeno telo.

Od pet potvrđenih slučajeva, pored pomenute holandske putnice, infekcija je potvrđena i kod jednog britanskog državljanina koji se leči u bolnici u Južnoj Africi, kao i kod jednog državljanina Švajcarske koji je hospitalizovan u svojoj zemlji.

U međuvremenu, jedna holandska stjuardesa hospitalizovana je sa blažim simptomima nakon kontakta sa preminulom putnicom tokom leta kompanije KLM, a trenutno se testira na prisustvo virusa i nije uključena u zvaničnu statistiku.

Autor: Marija Radić