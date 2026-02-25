Glamočić: Očekujem da nam Evropska komisija pruži ruku kada su u pitanju prelevmani na mleko

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je nakon onlajn sastanka sa predstavnicima Evropske komisije optimista kada je u pitanju odgovor Komisije za uvođenje prelevmana na mleko i mlečne proizvode.

"Nećemo uvoditi prelevmane za sve proizvode. Tražimo samo za mleko u prahu i samo za sireve u tipu našeg kačkavalja, to su gauda i edamer, da nam ovog momenta pomognu", rekao je Glamočić medijima, nakon svečanosti dodele podsticaja poljoprivrednicima.

Dodao je da je predstavnicima EK obrazložio situaciju na tržištu, kao i da očekuje odgovor sutra.

"Optimista sam da će nam pomoći u ovoj situaciji. Očekujem od EK da nam pruži ruku, to su male količine, ja sam tražio samo oročene prelevmane", rekao je Glamočić.

On je još jednom pozvao poljoprivrednike koji blokiraju da dođu kod njega da razgovaraju o svemu, dodajući da je mesto rešavaja problema za stolom, kao i da je suština da počne dijalog.

Autor: A.A.