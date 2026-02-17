GLAMOČIĆ ZA PINK PRED SASTANAK SA PAORIMA: Neki se na blokadama nisu treznili četiri dana! Od sada se podsticaji pravdaju računima

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić najavio je da će se danas u 13 sati sastati sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika, ali je oštro kritikovao ponašanje pojedinaca na blokadama i poručio da su zahtevi za potpunu zabranu uvoza nemogući.

Gostujući u "Novom jutru", ministar Glamočić je potvrdio da su udruženja koja su protestovala u Mrčajevcima pristala na razgovor nakon što su prvobitno odbijala komunikaciju i, prema njegovim rečima, vređala šefa njegovog kabineta.

- Noćas u ponoć su se javili da žele sastanak - rekao je Glamočić, izrazivši uverenje da su većina njih "čestiti domaćini", iako su neki "zavedeni".

Ministar se osvrnuo na snimke sa blokada u Mrčajevcima, na kojima se vide poljoprivrednici kako konzumiraju alkohol i pevaju. Glamočić je izneo tvrdnju da je situacija bila bezbednosno rizična zbog alkohola.

- Neki se po četiri dana nisu treznili - rekao je ministar i dodao:

- Manite se alkohola, što kažem, u takvim količinama... ima pečenja, ima rakije i veseljaci krenuli. Oni su ovo sami okačili po mrežama i još se sa tim hvale.

Ovo ponašanje ministar je povezao sa novom merom države koja zahteva pravdanje subvencija računima, što je naišlo na otpor dela poljoprivrednika.

- Do sada, šta se dešavalo? Naši ljudi nisu znali. Svih tih 55.000, 19 dinara, 100.000, nisu morali da se pravdaju i kada dobiju ljudi na gomile milione, onda to završava svugde, pa i u kafanama - izjavio je Glamočić.

On je naglasio da će ubuduće sve morati da se pravda računima iz poljoprivrede:

- U kafanu mogu da idu, ali od svojih para kad zarade, a ne od državnih.

"Imamo najveće podsticaje na svetu"

Govoreći o ekonomskoj situaciji, ministar je izneo smelu tvrdnju o visini davanja srpske države za mlečno govedarstvo.

- Imamo najveće podsticaje na svetu. Znači još jednom govorim: na svetu. Znači nije demagogija, nije ništa. Voleo bih da me neko demantuje - rekao je Glamočić.

On je objasnio da uz premiju od 19 dinara po litri mleka, 55.000 dinara po grlu i 100.000 za junicu, srpski farmeri imaju bolju poziciju nego njihove kolege u Bavarskoj.

Komentarišući glavni zahtev protestanata – zabranu uvoza poljoprivrednih proizvoda – ministar je bio izričit da je to nemoguće zbog potpisanih sporazuma (SSP i CEFTA) i opasnosti od kontramera.

- Ako mi stavimo rampu, oni će staviti nama rampu", upozorio je ministar i upitao:

- Znači zbog jednog sektora da žrtvujemo celu državu? Mislim to nikad niko ne bi uradio i to nije normalno.

Glamočić je pozdravio izjave opozicionog političara Gorana Ješića i profesorke Danice Popović, koji su takođe ocenili da je zabrana uvoza nerealna. Ministar je iskoristio priliku da prokomentariše Ješića, koji mu je nekada bio student.

- Goran Ješić je bio moj student... Mislim da je bio prosečan, ali malo je bio odužio sa studiranjem - rekao je Glamočić, ali je dodao da mu je drago što je Ješić "rekao jednu istinu: da zahtevi koji traže ovi ljudi koji su izašli na blokade, da su nerealni".

Za kraj, ministar je poručio onima koji imaju političku agendu da se stvari rešavaju na izborima, a ne na ulici.

- Predsednik Aleksandar Vučić je najavio izbore. Tamo se treba izaći, a ne na ulicama, ne da blokiraju druge građane i da mešaju poljoprivredu sa politikom - zaključio je Glamočić.