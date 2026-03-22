Glamočić: Srbija stabilna što se tiče snabdevanja đubrivom, gorivom i svim sirovinama

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je Srbija "zaista stabilna što se tiče snabdevanja đubrivom, gorivom i svim sirovinama".

Glamočić je rekao za Javni servis da je resorno ministarstvo raspisalo najveći javni poziv za poljoprivrednike - 18.000 dinara po hektaru i naveo da je važno da poljoprivrednici koji su se prijavili na konkurs prate svoje E-sanduče i prihvate rešenja.

"Apelujem da poljoprivrednici prihvataju rešenja. Jednostavno, ne gledaju u E-sanduče da se odreknu prava žalbe i da im novac odmah može stići. Raspisali smo, naravno, i kredite pre nekoliko nedelja po kamatnim stopama, na primer za đubrivo sa 0 odsto kamate, a to nema nigde na tržištu. Za žene i za mlađe od 40 godina jedan odsto, za sve ostalo je tri odsto. Znači, mogu da kupe sve od hemije, od đubriva, od mehanizacije, opreme, šta god žele", naveo je on.

Glamočić je istakao da će poljoprivrednici plaćati povlašćenu cenu goriva u odnosu na ostale građane.

"Građani Srbije uobičajeno plaćaju 212 dinara za dizel, a poljoprivredni proizvođači 181. Ako cena bude rasla, maksimalno će biti 184 dinara. Ono što predsednik Srbije nije još rekao, a to je da je država davala uvek povrat akcize poljoprivrednim proizvođačima. Do sada je to bilo 50 dinara. U ovoj situaciji, poljoprivrednici su prošli još bolje. Povrat će biti 57,64 dinara. Što znači da ako građani iz Srbije uobičajeno plaćaju 212 dinara, poljoprivredni proizvođač plaća ukupno 123,37 dinara", rekao je Glamočić.

Dodao je da je Ministarstvo finansija obezbedilo 11 milijardi dinara za povrat akciza.

"Da vam čisto preračunam kolika je to pomoć. Na primer, oni koji rade na 100 hektara zemlje, imaju pravo na 100 litara po hektaru. Kada se proračuna, oni uštede negde oko 7500 evra", zaključio je on.

