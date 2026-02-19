AKTUELNO

Društvo

GLAMOČIĆ ČESTITAO RAMAZAN: Neka sveti mesec osnaži poverenje i solidarnost među svim građanima Srbije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić uputio je najsrdačnije čestitke svim vernicima islamske veroispovesti u Srbiji povodom početka svetog meseca Ramazana.

On je poželeo vernicima da dane posta i molitve provedu u krugu porodice, u miru i duhovnom blagostanju.

U svojoj poruci, ministar je istakao da su dani Ramazana vreme za duhovnu obnovu i brigu o bližnjima, ali i prilika da se dodatno učvrste temelji zajedničkog života u našoj zemlji.

"Uveren sam da će vrednosti koje ovaj sveti mesec nosi dodatno osnažiti poverenje, uvažavanje i solidarnost među građanima Srbije. Naša zemlja svoju snagu gradi na različitostima, koje nisu izazov, već vrednost koja obogaćuje našu zajednicu," poručio je Glamočić.

On je zaključio da ovaj sveti period treba da služi kao podsetnik na važnost sloge i tolerancije.

"Neka predstojeći dani budu podsticaj da zajedno gradimo društvo u kom su poštovanje tradicionalnih vrednosti i međusobno uvažavanje temelj svih naših odnosa," navodi se u čestitki ministra.

Autor: Dalibor Stankov

