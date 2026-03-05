'GLAS MALIH SE NAJMANJE ČUO' Glamočić za Pink: Poljoprivrednici se zloupotrebljavaju zbog politike, pod velikim su pritiskom (VIDEO)

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić govoreći o protestu pojedinih poljoprivrednika kaže da je njima kraj, bar što se tiče ove runde.

Glamočić je za Novo jutro TV Pink rekao da nije optimista jer će se do izborne kampanje zloupotrebljavati poljoprivrednici.

- Mislim da su svi izvukli pouku iz ovoga - kazao je Glamočić i dodao da će pojedini čekati prvu priliku da zlopotrebljavaju poljoprivredu.

On je rekao da ako i dođe do protesta veruje da sledeći put neće biti toliko pristalica.

- Ja sam im na početku rekao da to ne rade, da gube vreme, da pritiscima neću podleći... Želim da se zahvalim poljoprivrednim proizvođačima koji su juče došli. Četiri sata je trajao sastanak. Oni su pod velikim pritiscima - istakao je Glamočić.

Kako kaže, iako su pod velikim pritiskom povrtari su uspeli da odvoje politiku od poljoprivrede i napravljen je dogovor.

- Seli smo za sto i zaista smo konstruktivno pričali, bilo je naporno. Oni očekuju da mi možemo sve da rešimo, a ne možemo mi upravljati pravnim licima koji su privatnici i tako dalje - naveo je Glamočić.

Prema njegovim rečima, država hoće da uradi sve što može.

- Nažalost, mnoge mlekare su koristile ovu situaciju - naveo je Glamočić i dodao da su mali uglavnom ćutali, da se njihov glas najmanje čuo.

Kako kaže, mlekare ništa ne vrede bez proizvođača mleka.

Upitan da li Evropska komisija ima razumevanja Glamočić kaže da imaju, ali da oni rade brzo.

Autor: Pink.rs