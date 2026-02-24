Glamočić: Nema obustave otkupa mleka, Ministarstvo nastavlja sa sprovođenjem konkretnih mera

Dijalog se vodi za stolom, a ne uslovljavanjem preko medija, poručio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poljoprivrednicima u protestu i naglasio da je sprovođenje konkretnih mera već u toku.

Prof. dr Dragan Glamočanin ministar poljopriovrede, šumarstva i vodoprivrede pozvao je danas na sastanak Udruženja koja su u protestu kako bi se dogovorili na koji način može da se reši problem, ali se oni uprkos pismenom pozivu samog ministarstva nisu pojavili. Na konferenciji za novinare ministar Glamočić poručio je da dijalog nema alternativu.

- Žao mi je što nisu došli. Vrata Ministarstva su otvorena za sve. Dijalog se vodi za stolom, a ne uslovljavanjem preko medija - rekao je ministar.

On je istakao da država nije stala i i da je sprovođenje konkretnih mera već u toku. Naveo je da je tokom prethodnih dana, tražeći rešenja za situaciju u mlekarskom sektoru, održao sastanke sa raznim kompanijama, te naglasio da neće biti prekida otkupa.

- Otkup mleka se nastavlja. Nema obustave, nema zatvaranja tržišta. Država je u svakodnevnoj komunikaciji sa mlekarama i neće dozvoliti da nijedan proizvođač ostane bez otkupa. Takođe, napravili smo dogovor sa kompanijom Imlek, našim najvećim otkupljivačem mleka, da od danas ponovo otkupljuje redovnu količinu mleka od proizvođača, s obzirom na to da je otkup u jednom trenutku smanjen za oko 10 odsto - naveo je Glamočić.

Prema njegovim rečima Ministarstvo je jutros poslalo dopis mlekarama da se izjasne o stanju lagera i minimalnim i maksimalnim cenama po kojima otkupljuju mleko od poljoprivrednika.

Glamočić je podsetio i da će sutra u 10 časova biti održane onlajn konsultacije predstavnika Ministarstva sa predstavnicima Evropske komisije, u kojima će i on lično učestvovati, a na temu uvođenja prelevmana na mleko i mlečne proizvode. O rezultatima konsultacija, ponovio je ministar, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Ministar Glamočić najavio je i da će u ponedeljak, 2. marta, biti raspisan javni poziv za meru 18 hiljada dinara po hektaru. On je naglasio da se neće čekati da se javni poziv završi, već će se isplate vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva.

- Istovremeno, kreće i isplata premije za mleko za četvrti kvartal, a od naredne nedelje poljoprivrednicima će na raspolaganju biti i najpovoljniji subvencionisani krediti, sa kamatnom stopom od 0 do 3% - istakao je Glamočić.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je ispunilo i zahteve povrtara, kao i četiri od šest obećanja datih poljoprivrednicima na sastanku održanom u petak prošle nedelje.

- Ukinuti su prelevmani za prasad do 31. decembra ove godine, uveli smo prelevmane na mleko u prahu i izmenili smo sertifikate za uvoz mesa iz Španije zbog pojave afričke kuge svinja kod divljih svinja u jednom delu te zemlje. Četvrto obećanje odnosilo se na konsultacije sa Evropskom komisijom, koje ćemo, kako sam najavio, održati sutra - poručio je ministar.

Ministarstvo nastavlja da radi na ispunjenju i preostalih obećanja, koja se odnose na uvođenje oznake „100% iz Srbije“ za proizvode iz domaćeg uzgoja i proizvodnje, kao i na uvođenje obaveznih pisanih ugovora između proizvođača i otkupljivača, što će trajno rešiti problem otkupa.

- Problemi u poljoprivredi su složeni i nagomilavani godinama. Rešavaju se sistemski, kroz mere, budžet i tržišne mehanizme. Politizacija ne donosi ni litar više mleka, niti kilogram više mesa - naglasio je ministar i dodao da Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede ostaje pri stavu da je direktan razgovor najbrži i najodgovorniji put do rešenja.

- I u vreme ramazanskog i pravoslavnog posta, vreme je za smirenje i razgovor. Poziv stoji. Vrata Ministarstva su otvorena. Spremni smo da odmah sednemo za sto - zaključio je ministar.

Autor: A.A.