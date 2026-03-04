DOGOVORENO POVEĆANJE OTKUPNE CENE ZA NAJUGROŽENIJE POLJOPRIVREDNIKE: Oglasio se ministar Glamočić nakon sastanka sa poljoprivrednicima

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je na sastanku sa poljoprivrednicima danas postignut konkretan odgovor da nekoliko mlekara koje su smanjile otkupne cene povećaju cenu otkupa mleka za pet dinara.

Nakon sastanka sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika Šajkača i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Glamočić je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da vlada ne može da naredi mlekarama, pošto su to privatne kompanije, ali da su se u razgovoru sa njima dogovorili da izađu u susret poljoprivrednicima.

On je naveo i da je u pitanju nekoliko mlekara u tom delu Srbije gde je bilo najvećeg obaranja cena.

Povećanje otkupne cene za najugroženije poljoprivrednike

"To su Kraljevačka mlekara, jastrebački Eko biser, Mlekara Lazar Blace i još nekoliko manjih mlekara. Najvažnije je da su obećale da će podići onima koji su najugroženiji cenu za pet dinara", naveo je Glamočić.

On je dodao da Srbija ima najveće podsticaje u tom sektoru u svetu i da su se složili sa poljoprivrednicima da više od toga ne mogu dati.

"Ovo je maksimum maksimuma, ali takođe treba da znate da smo danas počeli isplatu četvrtog kvartala premija za mleko", rekao je Glamočić.

Što se tiče pregovora, ministar je rekao da je konačno počeo pravi dijalog i da su poljoprivrednici u svojim redovima razdvojili politiku od poljoprivrede.

"Nismo rešili sve probleme. Nismo davali ni obećanja. Ja sam i prvi dan rekao da ne mogu davati obećanja za nešto što nije realno, da politika ne može da se kreira na bazi pritiska. Pri tome smo ostali i oni su ljudi toga svesni. Oni će razgovarati sa svojim članovima i ljudima koji su bili na blokadama", rekao je Glamočić.

On je istakao da se cene mleka poslednjih 40-50 godina formiraju na tržištu, a da problem sa mlekom nije nastao u Srbiji već je, kako je rekao, prešao iz Evropske unije koja je dobila carine od strane Kine i SAD.

"Kod njih je pala cena mleka, to je srušilo i našu cenu mleka. Napravilo nam je viškove. Mi smo kao odgovorna država uspeli da rešimo te viškove na originalan način zahvaljuju konditorskoj industriji koja je razvijena u Srbiji i koja je povukla za mleko u prahu", naveo je ministar.

Dodao je da su uspeli, zahvaljujući društveno-odgovornim kompanijama, da se otkupe svi viškovi sireva koji su se desili upravo u najugroženijem delu koji obuhvata 12 do 13 mlekara.

"Najveći poremećaj je baš u tom regionu Kraljevo, Čačak i okolina. Znači, sirevi su rešeni, mleko u prahu smo rešili zahvaljujući ovim dvema najvećim mlekarama na tržištu Imleku i Ubu. Javila se prvo kompanija Lidl, a sada vidim da se javila i Idea za otkup mleka", naveo je ministar.

Autor: Iva Besarabić