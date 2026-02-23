Glamočić pozvao na razgovor poljoprivredna urdruženja koja su najavila proteste: Dijalog je rešenje

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je rekao da je Evropska komisija brzo reagovala na naš zahtev i potvrdila održavanje konsultacija.

- Biće obavljena u formi video konferencije na najvišem nivou. Ja ću lično biti tu prisutan i verujem da ćemo uz argumentaciju uspeti da prostignemo dogovori, da će biti razumevanja da zaštitimo naše proizvođaće i da za određene tarifne linije koje su nam trenutno najugroženije, da ćemo imati mogućnost i da uvedemo prelevmane - naveo je Glamočić gostujući u Nacionalnom dnevniku.

Kako je dodao, veruje da će razgovor biti uspešan.

-Ono što je lepa vest, mi smo pored toga danas i uveli prelevane za ono što nam je dozvoljeno po standarnoj proceduri, odnosno vratili za mleko u praku. Tako da smo se mi već na neki način zaštitili, ali istovremeno smo i ukinuli za uvoz prasadi. To je bilo na zahtev naših poljoprivrednih udruženja - rekao je Glamočić.

Kada je reč o proizvodnji svinjskog mesa, Glamočić je rekao da Srbiji nedostaje nekih 20 odsto.

- Očekujemo iz naredne godine da ćemo imati svoju samodovoljnost i nećemo imati potrebe za ukidanje ovih prelevana - dodao je Glamočić.

Osvrnuvši se na zahteve predstavnika udruženja poljoprivrednika, on je naveo da su sva četiri obećanja data na sastanku ispunjena.

- Četiri obećanja koja smo dali, smo ispunili. Već sam pomenuo uvođenje prelevmana za prasad i za mleko, to su dva. I poslali smo Španiji zahtev za izmenu certifikata, ali zbog Afričke kuge ne uvozimo meso iz tih krejeva. Predložili smo dodatno PCR tesiranje za uvoz iz Španje. Nismo mogli da zabranimo uvoz poljoprivrednih proizvoda - naglasio je Glamočić.

Pozvao je predstavnike udruženja da dođu sutra u 10 sati u Ministarstvo na razgovor jer protesti nisu način za rešavanje problema, jer to treba rešiti dijalogom.

Autor: S.M.