HITNO SE OGLASILA SZO! Potvrđeno koliko je ljudi zaraženo hantavirusom i za koliko njih se još pretpostavlja da imaju virus, OVO SU NOVI DETALJI (FOTO)

Do juče je potvrđeno šest slučajeva hantavirusa od osam sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius

Do juče je potvrđeno šest slučajeva hantavirusaod osam sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu, objavila je Svetska zdravstvena organizacija.

- Do 8. maja ukupno je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja (stopa smrtnosti od 38 odsto). Šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identifikovani kao posledica virusa Anda, za koji je poznato da se prenosi između ljudi - navodi se u saopštenju SZO. Dodaje se i da se preostala dva slučaja smatraju „verovatnim“.

SZO navodi da su četiri pacijenta trenutno hospitalizovana. Jedan je na intenzivnoj nezi u Johanesburgu u Južnoafričkoj Republici, dva su u različitim bolnicama u Holandiji i jedan u Cirihu u Švajcarskoj.

SZO je pojasnila da je osoba koja se leči u bolnici u Dizeldorfu u Nemačkoj testirana negativno i da se „stoga više ne smatra slučajem“.

Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine prema Zelenortskim Ostrvima, u centru je međunarodine pažnje otkako je SZO objavila da su tri putnika umrla i da se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kom trenutku možete se obratiti HELPTIM-U.

Autor: D.Bošković