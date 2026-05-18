'KRUZER SMRTI' STIGAO U HOLANDSKU LUKU ROTERDAM! Okončano putovanje broda koji je izazvao paniku u svetu zbog epidemije hantavirusa, evo ŠTA SLEDI SADA (FOTO)

Kruzer "MV Hondius", na kojem je izbila epidemija hantavirusa, stigao je danas u holandsku luku Roterdam na dezinfekciju.

Time je završeno putovanje tokom koje je dovelo međunarodne zdravstvene vlasti u stanje uzbune.

U brodu za krstarenja koji je doplovio do Roterdama nalazi se 25 članova posade i medicinsko osoblje pošto su se svi putnici iskrcali na drugim mestima.

Za sve sa broda odmah počinje karantin.

Od izbijanja epidemije, tri putnika koja su bila na brodu su preminula, uključujući holandski par za koji zdravstveni zvaničnici veruju da prvi bili izloženi hantavirusu tokom posete Južnoj Americi.

Autor: A.A.