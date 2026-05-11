OGLASIO SE KAPETAN SA KRUZERA SMRTI! Objavio potresnu poruku: Bio sam svedok...

Kapetan kruzera "Hondius", na kojem je izbila epidemija hantavirusa, pohvalio je danas "tihu snagu putnika i svoje posade tokom burnog šestonedeljnog putovanja".

Troje ljudi je preminulo na kruzeru tokom plovidbe iz južne Argentine do Tenerifa, dok je više osoba medicinski evakuisano, nakon što je brod postao epicentar epidemije hantavirusa, prenosi Skaj njuz.

U video-poruci snimljenoj na brodu, kapetan Jan Dobrogovski je rekao da su protekle nedelje bile izuzetno izazovne i zahvalio se svima koji su bili na kruzeru na strpljenju, disciplini i ljubaznosti koju su pokazivali jedni prema drugima tokom plovidbe ispunjene iskušenjima.

- Bio sam svedok vaše brige, vašeg jedinstva i tihe snage kod svih na brodu - i putnika i članova posade - navodi se u poruci kapetana Dobrogovskog.

On je odao poštu osobama koje su preminule u epidemiji i poželeo evakuisanim putnicima dobro zdravlje.

- U ime kompanije "Oceanwide Expeditions", moje posade i u svoje lično ime, molim za privatnost i poštovanje prema našim gostima, njihovim porodicama i članovima posade u ovom teškom trenutku. Plovili smo zajedno preko mora kroz ovo iskušenje. Sada se nadamo da ćemo sve bezbedno videti kod kuće - navodi se u poruci kapetana kruzera "Hondius".

Autor: Iva Besarabić