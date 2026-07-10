Izbio požar u mini-rafineriji u zapadnom Iranu, nema povređenih

U mini-rafineriji "Oxin Palayesh" u zapadnoj iranskoj provinciji Lorestan danas je izbio požar, a nema podataka o povređenima, javili su iranski mediji.

Iranska novinska agencija Tasnim navodi da je požar izbio nešto posle 17 časova po lokalnom vremenu, a da se stub gustog dima nadvio nad delom grada Poldohtar.

Na lice mesta upućeni su vatrogasci, spasilačke ekipe i teška i laka mehanizacija, ali su obim požara i prisustvo zapaljivih materijala otežali njegovo suzbijanje i onemogućili ekipama da u prvim satima priđu samom žarištu.

Iranska novinska agencija Mehr prenela je izjavu zamenika načelnika iranske pokrajine Lorestan da nema podataka o žrtvama ili povređenima, kao i da je uzrok požara predmet istrage.

Zamenik načelnika je rekao da preliminarni izveštaji ukazuju na to da je požar verovatno izbio u odeljenju za sirovine tog industrijskog postrojenja i da se razmatra mogućnost ljudskog nemara, mada uzrok ne može sa sigurnošću da se utvrdi sve dok se požar potpuno ne ugasi.

Autor: D.B.