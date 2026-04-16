Izbio požar na američkom nosaču aviona: Ima povređenih

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein

Na američkom nosaču aviona Dvajt Ajzenhauer tokom radova na održavanju u objektu mornarice Norfolk, u Portsmutu u Virdžiniji izbio je požar u kojem su povređena tri mornara, preneli su danas američki mediji.

Portparol mornarice potvrdio je za sajt Usni njuz da je manji požar na nosaču izbio u utorak. Kako je naveo, osoblje je odmah reagovalo i ugasilo vatru.

- Povređenim mornarima pomoć je ukazao medicinski tim nosača aviona, i oni su se vratili svojim dužnostima - dodao je portparol.

Nosač Dvajt D. Ajzenhauer je već 16 meseci usidren u javnom brodogradilištu mornarice sa sedištem u Virdžiniji, nakon što je stigao 8. januara 2025. godine, radi održavanja posle raspoređivanja u 5. flotu SAD u periodu 2023-24. godine.

Održavanje je trebalo da obuhvati obimne radove na pogonskim sistemima nosača, prostorijama za život posade, borbenim sistemima i mogućnostima avijacijske podrške, saopštila je mornarica tada.

Za sada nije jasno da li će zbog požara biti produženo trajanje radova na održavanju nosača aviona.

Autor: D.Bošković

