SAD otvorile vatru na iranski brod: Približavao se nosaču aviona 'Abraham Linkoln'

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ridge Leoni/U.S. Navy ||

Američke snage su otvorile vatru na iranski brod koji se previše približio nosaču aviona "USS Abraham Linkoln", rekli su za CBS zvaničnici upoznati sa slučajem.

Incident se dogodio ranije ove nedelje, a detalji o stanju iranskog broda i posade trenutno nisu poznati.

Prema izvorima, američki brod pokušao je da upotrebi top Mark-45 kalibra 12 i 137 centimetara, standardni palubni top flote, ali je promašio.

Nije jasno da li su hici bili upozoravajući, a zatim je helikopter lansirao dve rakete "helfajer" koje su pogodile iranski brod.

Razarači "USS Spruance" i "USS Michael Murphy" deo su udarne grupe nosača aviona i nalaze se u Arabijskom moru, dok još šest razarača sa vođenim raketama deluje u regionu.

Incident je usledio nakon ranijih napetosti, uključujući "agresivno" približavanje iranskog drona "šahed-139" američkom nosaču početkom februara, što je dodatno pojačalo vojne tenzije između SAD i Irana.

Od početka sukoba, američke snage su, prema podacima Centralne komande, oštetile ili uništile više od 90 iranskih brodova.

BLISKI ISTOK NA IVICI KATASTROFE! Rat je upravo ušao u najopasniju fazu: Zavijaju sirene u NATO bazi u ovoj zemlji, hitno se oglasio Makron! (VIDEO)

Autor: Marija Radić

