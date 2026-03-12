AKTUELNO

ZAPALIO SE NAJVEĆI NOSAČ AVIONA NA SVETU! Drama na moru, ima POVREĐENIH

Na najvećem nosaču aviona na svetu USS Gerald R. Ford danas je izbio požar!

Centralna komanda američkih pomorskih snaga rekla je da je požar izbio u glavnim prostorijama za pranje veša na brodu.

"Uzrok požara nije bio povezan sa borbom i nalazi se pod kontrolom. Nije bilo oštećenja na pogonskom postrojenju broda, a nosač aviona je i dalje u potpunosti operativan", navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, dva mornara trenutno primaju medicinsku pomoć zbog povreda koje nisu opasne po život i u stabilnom su stanju.

"Dodatne informacije biće date kada budu dostupne. Udarna grupa nosača aviona Džerald R. Ford trenutno deluje u Crvenom moru kao podrška operaciji Epski bes", dodaje se.

Autor: Iva Besarabić

