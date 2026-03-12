ZAPALIO SE NAJVEĆI NOSAČ AVIONA NA SVETU! Drama na moru, ima POVREĐENIH

Na najvećem nosaču aviona na svetu USS Gerald R. Ford danas je izbio požar!

Centralna komanda američkih pomorskih snaga rekla je da je požar izbio u glavnim prostorijama za pranje veša na brodu.

"Uzrok požara nije bio povezan sa borbom i nalazi se pod kontrolom. Nije bilo oštećenja na pogonskom postrojenju broda, a nosač aviona je i dalje u potpunosti operativan", navodi se u saopštenju.

On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.



There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) 12. март 2026.

Kako se ističe, dva mornara trenutno primaju medicinsku pomoć zbog povreda koje nisu opasne po život i u stabilnom su stanju.

"Dodatne informacije biće date kada budu dostupne. Udarna grupa nosača aviona Džerald R. Ford trenutno deluje u Crvenom moru kao podrška operaciji Epski bes", dodaje se.

Autor: Iva Besarabić