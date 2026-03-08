Aktiviran plan 'Pustinjska škorpija': Grčka obaveštajna služba na nogama, ništa ne sme da se prepusti slučaju

Plan "Pustinjska škorpija" aktiviran je u svim bazama u Grčkoj u kojima ima američkih vojnika, nakon eskalacije u Bliskom istoku i hapšenja gruzijskog špijuna koji je "ovekovečio" nosač aviona USS Gerald Ford u Suda zalivu.

Parovi na odmoru, konobari u prodavnicama zdrave hrane, učesnici konferencija, neki su od identiteta koje tajni službenici Grčke nacionalne obaveštajne službe (Ethniki Ypiresia Pliroforion - EYP) koriste kako bi stekli "dodatne oči i uši" oko kritičnih vojnih infrastrukturnih objekata, razvijajući veće obaveštajne aktivnosti, javlja Kathimerini.

Oni su delovali na sličan neprimetan način i tokom prethodne dve godine, sprečavajući opasne situacije. Nije slučajno da su u poslednjih osam meseci četiri osobe uhapšene pod optužbom za špijunažu, sa sličnim modus operandijem, na Kritu i u Evoru.

Kako se navodi, rukovodioci EYP od trenutka kada su se oglasile sirene rata u Iranu postavili su različite tačke interesa pod strože nadgledanje, radi sprečavanja špijunažnih aktivnosti, napada ili pokušaja sabotaže.

U središtu posebnog plana nalaze se mornarička baza u Suda zalivu i baza u Aleksandropolisu, dve među najvažnijim američkim vojnim bazama na jugoistoku Mediterana.

Hoteli, smeštaji za kratkoročni najam i drugi turistički objekti proveravaju se zbog neuobičajenih boravaka osoba iz zemalja Bliskog istoka, kao i pojedinačnih putnika sa pasošima različitim od zemlje porekla.

Indikativno je da su oba muškarca azerbejdžanskog porekla, koja su bila uključena u špijunske aktivnosti u Suda zalivu, imala poljske pasoše. Njihova sumnjiva pitanja o pronalaženju smeštaja na lokacijama sa pogledom na zaliv odmah su podigla uzbunu.

Pored vojnih baza na Kritu i u Trakiji, odgovarajuća mreža prikupljanja informacija proširena je od strane Helenske bezbednosne agencije na lokacije gde je američka vazdušna flota bila prisutna prethodnih godina, u 110. borbenoj eskadrili u Larisi i Stefanovikeju.

Autor: Marija Radić