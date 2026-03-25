AKTUELNO

Svet

VELIKI POŽAR U PARIZU: Ima povređenih, 100 vatrogasaca na terenu

Izvor: Pink.rs/Tanjug

U luksuznom hotelu Bristol u osmom arondismanu Pariza danas je izbio veći požar u podrumu objekta, u kojem su tri osobe lakše povređene, saopštila je vatrogasna služba.

Požar, koji je opisan kao "prilično značajan", zahvatio je nivo podruma hotela Bristol, smeštenog u ulici nedaleko od Jelisejske palate, prenosi Figaro.

Na terenu se nalazi oko 100 vatrogasaca koji pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, navela je pariska vatrogasna brigada. Hotel Bristol je luksuzni objekat u vlasništvu nemačke multinacionalne kompanije Etker.

Autor: Iva Besarabić

