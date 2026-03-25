Požar u hotelu u Parizu: 400 ljudi evakuisano, ima povređenih (FOTO)

Najmanje 400 ljudi evakuisano je iz hotela sa pet zvezdica u Parizu nakon što je danas u podrumu izbio veliki požar.

Turisti su morali da pobegnu iz svojih soba dok su dvojica članova osoblja pokušavala da ugase požar koji je počeo u kuhinji u podrumu poznatog hotela Le Bristol. Troje ljudi leči zbog povreda.

PARIS : Un incendie s’est déclaré dans les cuisines du Bristol, palace le plus proche de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré. Deux personnes sont blessées et 400 évacuées (Ouest-France / LP). pic.twitter.com/xbEeBNlzT2 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 25. март 2026.

Vatrogasci su rekli da je "prilično značajan" požar izbio oko 11:20 po lokalnom vremenu u sredu.

Hotel, koji se pojavio u filmu Ponoć u Parizu Vudija Alena iz 2011. godine, često koriste svetski lideri i poznate ličnosti.

🔵#Parigi Un incendio "piuttosto importante" è in corso all'Hotel Bristol, un 5 stelle fra i più prestigiosi della Capitale, a pochi metri dall'Eliseo. Secondo fonti dei soccorritori 400 persone sono già state evacuate. pic.twitter.com/xHx0aus8el — Rai Radio1 (@Radio1Rai) 25. март 2026.

Oko 100 vatrogasaca je danas bilo na licu mesta, potvrdila je Pariska vatrogasna brigada.

Policija je upozorila Parižane i turiste da izbegavaju područje ulice dok požar ne bude stavljen pod kontrolu. Luksuzni hotel, nedaleko od Elizejske palate, u vlasništvu je nemačkog multinacionalnog preduzeća Oetker.

EN DIRECT - Paris : L'incendie "assez important" qui s'est produit dans le palace Bristol à côté de l’Élysée est maitrisé, selon les pompiers - Deux personnes blessées #Bristol #incendie https://t.co/K5kV6AlmUc — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) 25. март 2026.

Istorijski hotel je prošle godine proslavio svoj jubilej, obeležavajući 100 godina luksuza, elegancije i francuskog art de vivre od otvaranja 1925. godine.

Rue Faubourg St Honoré - Paris 🇫🇷 Incendie à l'hôtel du Bristol : 400 personnes évacuées, le feu vient d'être maîtriséhttps://t.co/IiMssaaF67 — kalina K Aber 2 (@KalinaAber) 25. март 2026.

Portparol hotela rekao je za Le Parisien da je "sve pod kontrolom".

Autor: Marija Radić