BUKNUO POŽAR U LUKSUZNOM HOTELU, NAREĐENA HITNA EVAKUACIJA! Vatra bukti i širi se jezivom brzinom (VIDEO)

Najmanje 83 osobe evakuisane su tokom noći nakon što je požar zahvatio krov luksuznog hotela sa pet zvezdica u poznatom francuskom skijalištu Kurševel, u regionu Savoja, saopštili su vatrogasci.

Požar je izbio kasno sinoć i brzo se proširio preko krova hotela „Grand Alp“, izazivajući ozbiljnu opasnost od širenja vatre na okolne objekte, prenosi francuska televizija BFM.

Na licu mesta angažovan je veliki broj vatrogasnih ekipa koje i dalje pokušavaju da stave požar pod kontrolu. Intervenciju dodatno otežavaju debeli slojevi snega, koji usporavaju pristup objektu i otežavaju detaljnu pretragu krova i unutrašnjih delova hotela.

Prefektura Savoje opisala je gašenje požara kao "složenu i zahtevnu operaciju", imajući u vidu vremenske uslove, konfiguraciju terena i opasnost od daljeg širenja plamena.

SAVOIE : Un incendie est en cours dans un hôtel de #Courchevel. Des dizaines de pompiers sont mobilisés et une centaine de personnes évacuée. (Radio Courchevel) pic.twitter.com/tnE6181w6Y — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 27. јануар 2026.

Prema dosadašnjim informacijama, u požaru nije bilo povređenih niti stradalih. Evakuacija gostiju i osoblja obavljena je preventivno i bez incidenata.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nadležne službe najavile su istragu nakon što vatra bude u potpunosti ugašena. Kurševel je jedno od najpoznatijih i najposećenijih zimskih turističkih odredišta u Francuskoj, posebno tokom sezone skijanja.

Autor: A.A.