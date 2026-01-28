DRAMA NA POPULARNOM SKIJALIŠTU: Gori luksuzni hotel u Francuskoj - Vatra guta krov (VIDEO)

Najmanje 290 osoba evakuisane su nakon što je požar sinoć zahvatio krov hotela sa pet zvezdica u skijalištu Kurševel u regionu Savoja u Francuskoj, saopštili su vatrogasci.

Požar je izbio u toku noći i proširio se preko krova hotela "Grand Alp", pri čemu postoji rizik od širenja plamena na susedne zgrade, prenosi danas televizija BFM.

Vatrogasci i dalje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, dok debeli slojevi snega otežavaju pristup i pretragu.

SAVOIE : Un incendie est en cours dans un hôtel de #Courchevel. Des dizaines de pompiers sont mobilisés et une centaine de personnes évacuée. (Radio Courchevel) pic.twitter.com/tnE6181w6Y — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 27. јануар 2026.

Prefektura je opisala intervenciju kao "složenu operaciju".

Do sada nisu prijavljene žrtve.

Autor: Iva Besarabić