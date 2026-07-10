Srbi pohapšeni nakon silnih krađa po Barseloni: Ukrali skulpture vredne ukupno 235.000 evra! Među njima i čuveno delo

Dvojica državljana Srbije za samo dva dana izveli su dve smelo isplanirane krađe u elitnim umetničkim galerijama u centru Barselone! Drama je završena spektakularnim hapšenjem, dok su obe ukradene skulpture pronađene neoštećene svega nekoliko sati nakon poslednje pljačke.

Dvojica državljana Srbije, starih 25 i 28 godina, uhapšena su u Barseloni zbog sumnje da su u dva uzastopna dana ukrala dve vredne umetničke skulpture iz dve različite galerije, ukupne vrednosti veće od 235.000 evra!

Kako navodi ovaj medij, reč je o neuobičajenom slučaju čak i za grad poput Barselone, budući da su lopovi u kratkom vremenskom razmaku napali dve renomirane galerije na gotovo identičan način.

Prema pisanju La Vanguardia, prva krađa dogodila se u ponedeljak u galeriji Villa del Arte, koja posluje u prizemlju luksuznog hotela Mandarin Oriental na čuvenoj aveniji Paseo de Grasija.

- Dvojica osumnjičenih su, prema rekonstrukciji događaja, uspela da zaobiđu bezbednosne mere. Dok je jedan od njih razgovorom odvlačio pažnju zaposlenog u galeriji, njegov saučesnik je sa postolja uzeo skulpturu "Genio de Sal", delo umetničkog dvojca Coderch & Malavia, dimenzija svega 32 x 22 x 19 centimetara - pišu španski mediji.

Iako relativno malih dimenzija, skulptura je procenjena na više od 10.500 evra. Odmah nakon prijave krađe, katalonska policija pokrenula je istragu i obavestila patrole širom grada, kao i pripadnike gradske policije, kojima su dostavljeni opisi osumnjičenih.

Novi udar već narednog dana

Već narednog dana isti dvojac ponovo je krenuo u akciju, ovoga puta sa znatno vrednijom metom. Na udaru se našla prestižna galerija Mayoral, jedna od najpoznatijih umetničkih galerija u Barseloni, smeštena u ulici Consell de Cent, u srcu gradske četvrti Ešample.

Ovoga puta ukradena je skulptura slavnog baskijskog umetnika Eduarda Čilide, pod nazivom "Lurra G20",čija se tržišna vrednost procenjuje na više od 225.000 evra. Španski mediji navode da su osumnjičeni i tokom ove krađe delovali veoma pribrano, izbegavajući da privuku pažnju zaposlenih, ali i sistema video-nadzora i privatnog obezbeđenja galerije.

- Nakon druge prijave, istražitelji su zaključili da je gotovo izvesno da je reč o istim izvršiocima, zbog čega je ponovo aktiviran policijski protokol i svim patrolama prosleđene fotografije i opisi osumnjičenih - dodaju mediji.

Uhapšeni za manje od dva sata

Za razliku od većine krađa umetničkih dela, koje često zahtevaju višenedeljne ili višemesečne istrage, ovaj slučaj rešen je gotovo neverovatnom brzinom.

Prema pisanju La Vanguardia, patrola gradske policije uočila je dvojicu muškaraca na raskrsnici dve ulice, svega nekoliko sati nakon druge krađe. Policajci su ih zaustavili, identifikovali i priveli.

- Tokom razgovora sa istražiteljima jedan od uhapšenih odbio je da odgovara na pitanja, dok je drugi odlučio da sarađuje sa policijom i otkrio gde se nalaze ukradena umetnička dela - piše španski list i dodaje da je skulptura dvojca Coderch & Malavia pronađena sakrivena u bašti, dok je Čilidino delo pronađeno u hotelskoj sobi u kojoj su osumnjičeni bili smešteni.

Obe skulpture vraćene su neoštećene.

"Za 37 godina ovako nešto nismo doživeli"

Ovaj događaj izazvao je veliko iznenađenje među galeristima u Barseloni, a posebno u galeriji Mayoral, koja gotovo četiri decenije posluje bez sličnih incidenata.

- Za 37 godina rada ovako nešto nam se nikada nije dogodilo - izjavio je portparol galerije za La Vanguardia.

On je posebno pohvalio rad policije, ističući da je zahvaljujući brzoj reakciji ukradena skulptura vraćena praktično odmah.

- Zahvaljujući odličnoj saradnji policije, umetničko delo vraćeno je u galeriju za manje od dva sata. Iako sve zvuči kao scena iz filma, srećom nije pričinjena nikakva šteta i nastavljamo da radimo kao i do sada - rekao je portparol.

Istraga

Nakon hapšenja, predmet je preuzela specijalizovana Jedinica za zaštitu istorijskog i kulturnog nasleđa kriminalističke policije. Kako navode španski mediji, istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li su dvojica uhapšenih deo organizovane međunarodne grupe specijalizovane za krađe umetničkih dela ili su delovali samostalno.

Policija proverava i da li se oni mogu dovesti u vezu sa sličnim krađama koje su prethodnih godina zabeležene u Španiji i drugim evropskim državama. Za sada nije saopšteno da li su osumnjičeni od ranije poznati policiji, ali španski mediji ocenjuju da brzina kojom su izvedene obe krađe ukazuje na to da su pažljivo planirane.

Dve vredne skulpture

Delo "Lurra G20" deo je poznate serije skulptura koje je poznati i slavni španski vajar Eduardo Čilida stvarao sedamdesetih godina prošlog veka od šamota, posebne vrste pečene gline. Svaki primerak prolazi kroz poseban proces pečenja, zbog čega poseduje jedinstvenu boju i teksturu. Delo vredi više od 225.000 evra. Upravo zbog svoje retkosti i umetničke vrednosti ova dela postižu visoke cene na međunarodnom tržištu umetnina.

S druge strane delo "Giant of Salt Small" je monumentalna savremena skulptura koju su stvorili španski umetnici Coderch & Malavia. Skulptura ima verzije u različitim veličinama, a verzija "Small" (mala verzija) popularan je kolekcionarski komad u svetu umetnosti. Delo vredi i više od 10.500 evra.

Autor: D.B.