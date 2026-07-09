Pretukli i OPLJAČKALI staricu! Dvojica Srba UHAPŠENO u Austriji - Predstavili se kao vodoinstalateri, pa MUČILI nesrećnu ženu zbog 300 EVRA

Dvojica državljana Srbije, stari 18 i 51 godinu, osumnjičeni su da su u austrijskom Langenzersdorfu izvršili brutalnu pljačku nad 88-godišnjom ženom, verujući da u kući krije veliku količinu novca. Posle napada uspeli su da odnesu samo 300 evra.

Prema navodima austrijskih medija, osumnjičeni su nekoliko dana pratili staricu kako bi upoznali njene svakodnevne navike i utvrdili kada je sama u kući. Kada su procenili da je trenutak pogodan, 18. decembra 2025. godine oko devet časova ujutru pojavili su se na njenim vratima predstavljajući se kao vodoinstalateri.

Pošto im je žena otvorila, tvrdeći da nije prijavila nikakav kvar, nasilno su ušli u kuću. Odmah su je oborili na pod, vezali čaršavom i delovima odeće, a zatim zahtevali da im pokaže gde čuva novac.

Kako nije mogla da im kaže ono što su želeli da čuju, usledilo je brutalno prebijanje. Udarali su je pesnicama po glavi i šutirali po telu, uprkos njenim molbama da prestanu i objašnjenju da nema veću svotu novca. Nakon toga su joj vezali usta i počeli da pretražuju kuću.

Iako su očekivali znatno veći plen, pronašli su samo 300 evra u novčaniku koji se nalazio u predsoblju. Pre odlaska razbili su joj mobilni telefon kako ne bi mogla odmah da pozove pomoć, a zatim pobegli.

Teško povređena žena uspela je tek nekoliko sati kasnije da se oslobodi i stigne do komšija, koji su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju. Zbog ozbiljnih povreda zadržana je na bolničkom lečenju 16 dana.

Istraga je trajala nekoliko meseci. Prvi osumnjičeni, osamnaestogodišnjak iz Srbije, uhapšen je 8. aprila ove godine u Beču prilikom pokušaja provale u drugu kuću. DNK analiza povezala ga je sa napadom u Langenzersdorfu, a tokom saslušanja priznao je učešće u razbojništvu.

Drugi osumnjičeni, pedesetjednogodišnji državljanin Srbije, uhapšen je 3. jula u Bosni i Hercegovini po međunarodnoj poternici Interpola i očekuje se njegovo izručenje Austriji.

Protiv mlađeg osumnjičenog određen je pritvor, a prema navodima austrijskih vlasti, tereti se za više provala, kao i za nanošenje teških telesnih povreda.

Autor: Iva Besarabić