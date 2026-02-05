FILMSKA SAČEKUŠA U ZEMUNU: Tipovali povratnika iz Švajcarske, pretukli ga i opljačkali, pa "pali" sa drogom

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija u Zemunu uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su organizovali i izvršili brutalno razbojništvo nad državljaninom Srbije koji je došao na odmor iz Švajcarske.

Uhapšeni su D. J. (38), osumnjičena za podstrekavanje, dok se M. F. (26), N. S. (24) i N. B. (41) terete za saizvršilaštvo u razbojništvu. Prilikom hapšenja, kod dvojice osumnjičenih pronađena je i veća količina narkotika.

Tipovan zbog deviza

Drama se odigrala 2. februara u Zemunu. Prema navodima istrage, osumnjičena D. J. je ostalim članovima grupe dala "tip" da oštećeni P. P. (45) stiže iz Švajcarske i da kod sebe ima novac.

Grupa je presrela automobil u kojem su se nalazili oštećeni i jedna od osumnjičenih. P. P. su nasilno izvukli iz vozila, zahtevajući da im preda sav novac. Kada je odbio, usledilo je brutalno batinanje – osumnjičeni su ga rukama i nogama udarali po glavi i telu, nanevši mu telesne povrede. Od žrtve su na kraju oduzeli 800 švajcarskih franaka i 500 dinara.

Droga u stanovima i džepovima

Brzom akcijom policije, osumnjičeni su locirani i lišeni slobode, a kod njih je pronađen i "dodatni" dokazni materijal:

Pretresom stana osumnjičenog M. F. na Voždovcu pronađeno je skoro 200 grama marihuane, 48 grama amfetamina i oko 6 grama kokaina.

Kod osumnjičenog N. S., koji je uhapšen na Zvezdari, policija je u džepu trenerke pronašla paket marihuane.

Branili se ćutanjem, traži se pritvor

Svi osumnjičeni su izvedeni pred javnog tužioca, gde su iskoristili svoje zakonsko pravo da se brane ćutanjem.

Tužilaštvo je od suda zatražilo određivanje pritvora za sve učesnike zbog opasnosti od uticaja na svedoke i saučesnike. Za osumnjičenog M. F. pritvor je predložen i zbog opasnosti od bekstva, dok se za njega i N. S. traži zadržavanje iza rešetaka i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično delo.

