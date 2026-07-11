HOROR U STANU: Muškarac (45) pokušao da izvuče zaglavljenu dlaku iz grla, pao u nesvest i počeo da se guši sopstvenim jezikom!

Bizarna nesreća koja je šokirala stanovnike grada Sent Pol (Minesota, SAD), kada se muškarac (45) tokom porodičnog ručka našao u borbi za život zbog naizgled bezazlene situacije. Dok je pokušavao da izvuče dlaku iz grla, došlo je do retkog, ali opasnog medicinskog fenomena.

Kako prenose lokalni mediji, muškarac je nakon iritacije grla doživeo vazovagalnu sinkopu – nagli pad krvnog pritiska koji izaziva trenutni gubitak svesti. Nesrećni čovek se srušio na pod, pri čemu mu se jezik zavalio i blokirao disajne puteve.

Njegova supruga, koja je u tom trenutku bila u blizini, pribrano je reagovala i primenila tehniku oslobađanja disajnih puteva, nakon čega su lekari Hitne pomoći preuzeli brigu o njemu.

Medicinski stručnjaci iz bolnice "Regions Hospital" u Sent Polu, gde je muškarac bio zbrinut, objasnili su da su ovakvi slučajevi opomena.

– Ljudi misle da je dlaka u grlu sitnica, ali pokušaj nasilnog vađenja stranog tela može da iritira vagus nerv koji kontroliše srčani ritam i pritisak. To može dovesti do trenutnog kolapsa – navode lekari iz ove ustanove.

Ovaj slučaj, koji je nedavno dospeo u javnost, služi kao podsetnik koliko malo treba da svakodnevna situacija preraste u tragediju.

Autor: D.S.