Muškarac PROBODEN U LICE u trci sa bikovima: Horor u Španiji

Jednu osobu bikovi su proboli rogom u lice tokom trke sa tim životinjama u španskom gradu Pamploni, dok je devet ljudi zadobilo razne oblike kontuzija.

Nesreća se dogodila tokom festivala San Fermin, a kako prenosi EFE, povređen je 30-godišnji muškarac iz Alikantea.

Kako se navodi, muškarac je proboden u lice usred male gomile sa nekoliko trkača na zemlji.

U trci je učestvovalo šest bikova i velik broj ljudi koji su jurili ulicama dok nisu ušli u arenu.

Trka je trajala 2 minuta i 36 sekundi, a dužina staze iznosila je 875 metara.

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Autor: Marija Radić