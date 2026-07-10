KRVAVA TRKA U ŠPANIJI: Bikovi napravili haos, povređeno devetoro ljudi!

Tokom četvrte trke bikova na čuvenom festivalu San Fermin u Pamploni povređeno je devet osoba, od kojih je šestoro hitno prebačeno u bolnicu, saopštile su lokalne zdravstvene službe.

Detalji povreda

Prema preliminarnom medicinskom izveštaju, među hospitalizovanima su dvojica muškaraca – šezdesetrogodišnjak iz Navare, koji je zadobio povredu kuka, i šezdesetogodišnjak iz Haena, kod kojeg je konstatovan deformitet levog zgloba. Obojica su zbrinuta u bolnici Santo Domingo.

Upozorenje zbog vrućina

Zdravstvene vlasti Navare uputile su hitno upozorenje svim učesnicima festivala zbog izuzetno visokih temperatura. Organizatori su apelovali na trkače da izbegavaju direktno izlaganje suncu tokom najtoplijeg dela dana i da obrate posebnu pažnju na redovnu hidrataciju.

Mere bezbednosti

Kako bi se osigurala bezbednost učesnika tokom rizičnih trka kroz gradske ulice, duž trase je postavljeno 17 punktova za prvu pomoć. Devet od tih punktova opremljeno je kompletnim medicinskim timovima, dok je na raspolaganju i 16 potpuno opremljenih ambulantnih vozila spremnih za hitne intervencije.



Autor: D.S.