'VOZ NIJE ISKOČIO IZ ŠINA' Otkriveni detalji treće nesreće u Španiji

U sudaru putničkog voza sa građevinskom dizalicom na jugoistoku Španije lakše je povređeno šest osoba, saopštile su lokalne vlasti, što je treća železnička nesreća u toj zemlji za manje od nedelju dana.

Do nesreće je došlo nešto posle 12 časova u blizini Kartagene u španskoj autonomnoj zajednici Mursiji, kada je kran kamiona koji je radio u tom području udario u jedan od vagona voza i razbio staklo.

"Voz nije iskočio iz šina niti se prevrnuo", izjavio je portparol hitnih službi u regionu Mursija.

U trenutku incidenta u vozu se nalazilo 16 putnika, od kojih je najmanje šest zadobilo lake povrede, potvrdila je hitna služba, dodajući da je reč o četiri muškarca i dve žene, prenosi španski El Pais.

Saobraćaj na ovoj železničkoj liniji u međuvremenu je normalizovan, pošto na pruzi nije bilo oštećenja.

Nesreća se dogodila nekoliko dana nakon železničke nesreće u Andaluziji u nedelju, u kojem je poginulo najmanje 45 ljudi, kao i još jedne nesreće u Kataloniji u utorak.

Broj stradalih u sudaru vozova kod Adamusa u španskoj pokrajini Kordoba u nedelju porastao je danas na 45, pošto su spasilačke ekipe pronašle još dva tela, a povređene su 123 osobe, od kojih je šest u teškom stanju.

Na mestu nesreće nastavljeni su radovi na uklanjanju vozova i potraga za eventualnim dodatnim žrtvama, dok se paralelno vodi istraga o uzrocima iskliznuća zadnjih vagona voza Irijo.

U Kataloniji se istovremeno preispituje bezbednost železničke infrastrukture nakon nesreće koja se dogodila u utorak uveče u Gelidi, u kojoj je poginuo mašinovođa, a 37 osoba je povređeno.

Autor: Iva Besarabić