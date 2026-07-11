Telo muškarca pronađeno u koferu u blizini dečjeg igrališta: Užas u Britaniji

Telo muškarca pronađeno je u koferu u blizini dečjeg igrališta u parku u gradu Ročesteru, u engleskoj oblasti Kent, nakon što su porodice koje su učestvovale u potrazi za plišanim medvedima prijavile sumnjiv prtljag, prenosi danas britanski Telegraf.

Policija je pretražila rekreativni teren Borstal u Ročesteru nakon prijave u petak da se u parku nalazi kofer "prekriven stotinama muva". U njemu je pronađeno telo, a policija je saopštila da su zbog sumnje na ubistvo uhapšena dvojica muškaraca starosti 27 i 32 godine.

Treći muškarac uhapšen je zbog sumnje da je pomagao izvršiocu krivičnog dela, ali je kasnije pušten uz kauciju.

Istraga je pokrenuta nakon prijave o mogućem ubistvu u četvrti Vandsvort u južnom Londonu, u blizini stanice Klapam Džankšn, u četvrtak uveče.

Policija je na toj adresi utvrdila da je jedna osoba pretrpela ozbiljne povrede, iako niko nije pronađen na licu mesta.

Metropolitanska policija saopštila je da su se žrtva i dvojica uhapšenih muškaraca poznavali.

Formalna identifikacija žrtve još nije završena, ali policija veruje da zna njen identitet i obavestila je članove porodice.

Područje parka ostalo je ograđeno tokom današnjeg dana, dok policija sprovodi istragu.

Jedna posetiteljka parka rekla je da je primetila kofer dok je bila na humanitarnoj akciji za lokalni vrtić. Ona je navela da je prvo čula zujanje muva, a zatim videla veliki kofer pored kojeg se nalazila oprema za sankanje.

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Autor: Marija Radić