HOROR KAKAV SE NE PAMTI: Radnik bolnice krao delove ljudskih tela iz mrtvačnice, nosio ih kući i jeo!

Bolničar (30) uhapšen je u Budimpešti nakon što je policija otkrila da je sa svog radnog mesta krao delove ljudskih tela, donosio ih kući i, kako se sumnja, jeo. Ovaj nezapamćeni slučaj kanibalizma šokirao je javnost, a osumnjičeni se tereti i da je prekopavao napuštene grobove širom Mađarske i Slovačke u potrazi za leševima.

Kako je saopštila mađarska policija, osumnjičeni je uhapšen 17. juna 2026. godine, nakon što su istražitelji dobili dojavu o njegovim morbidnim aktivnostima. Sumnja se da je koristio svoju poziciju bolničara u bolnici kako bi neprimećeno došao do delova tela pokojnika.

Mozak, lobanje i srce u tegli pronađeni u stanu

Nakon dojava o njegovom bizarnom ponašanju, policija je upala u njegov stan i zatekla prizore iz najgorih horor filmova. Tokom pretresa, inspektori su zaplenili lobanje, celu potkolenicu, ljudsku ruku, kao i jezivu rekonstrukciju ljudskog lica napravljenu od prave kože.

U jednom koferu pronađene su kosti, dok je u tegli otkriveno srce, za koje policija i dalje utvrđuje da li je ljudskog ili životinjskog porekla.

Mladić je na saslušanju priznao da ima "neodoljivu opsesiju" ljudskom anatomijom, te da je ukradene delove tela više puta kuvao i jeo.

Slikao svoju bizarnu kolekciju

U zvaničnom saopštenju policije navodi se da je osumnjičeni "strastveni ljubitelj anatomije i patologije, i da voli da secira životinje". Svoju bolesnu strast nije krio, pa je o njoj navodno pričao prijateljima i porodici, a jezivu kolekciju je redovno fotografisao.

Policija je zaplenila njegove računare, tablete, mobilne telefone i memorijske kartice.

Svi pronađeni ostaci biće predati forenzičarima na identifikaciju. Muškarac je trenutno u pritvoru zbog sumnje da je nelegalno posedovao i koristio ljudske ostatke, a očekuje se da će optužnica biti proširena nakon što svi delovi tela budu identifikovani.

Ovaj jezivi slučaj mnoge je odmah podsetio na zloglasnog američkog serijskog ubicu Džefrija Damera, koji je na sličan način ubijao i jeo svoje žrtve, čuvajući njihove ostatke.

Autor: D.S.