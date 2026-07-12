Carinici na aerodromu ostali bez teksta: Evo kako je Srbin pokušao da prenese 70.000 evra preko granice

Carinski službenici na aerodromu u Štutgartu ostali su bez teksta kada je srpski državljanin (65) pokušao da odleti za Srbiju sa 70.000 evra u gotovini, skrivenim na vrlo kreativan način.

Kako je saopštila Glavna carinska ispostava Štutgart, incident se dogodio tokom ove sedmice kada je 65-godišnji muškarac već čekirao let za Srbiju i nalazio se u zoni gejta kada je podvrgnut rutinskoj carinskoj kontroli. pišu Nezavisne.

Nakon što su ga službenici pitali da li nosi gotovinu, izjavio je da u rancu ima 70.000 evra. Naime, on je ovu veliku sumu novca stavio u svesku, koju je "redizajnirao" kako bi spakovao sve novčanice:

"Sve stranice sveske su bile uklonjene kako bi novčanice mogle da se ubace", saopštili su carinici. S obzirom na to da carinici tokom inspekcije nisu pronašli dokaze o pranju novca ili drugim kriminalnim aktivnostima, muškarcu je dozvoljeno da nastavi putovanje sa gotovinom.

Ipak će biti kažnjen

Međutim, protiv njega će, ipak, biti pokrenut upravni postupak i moguće je da će biti kažnjen sa 25% od iznosa gotovine koju je nosio.

Naime, carinici su istakli da se iznosi gotovine od 10.000 evra ili više moraju unapred prijaviti carini pri ulasku ili izlasku iz EU, a ne da se čeka rutinska kontrola, pred sam izlaz. U ovom slučaju, on je morao ranije da prijavi sumu koju je nosio.

Autor: Marija Radić