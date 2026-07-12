AKTUELNO

Svet

Carinici na aerodromu ostali bez teksta: Evo kako je Srbin pokušao da prenese 70.000 evra preko granice

Izvor: Nezavisne/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Carinski službenici na aerodromu u Štutgartu ostali su bez teksta kada je srpski državljanin (65) pokušao da odleti za Srbiju sa 70.000 evra u gotovini, skrivenim na vrlo kreativan način.

Kako je saopštila Glavna carinska ispostava Štutgart, incident se dogodio tokom ove sedmice kada je 65-godišnji muškarac već čekirao let za Srbiju i nalazio se u zoni gejta kada je podvrgnut rutinskoj carinskoj kontroli. pišu Nezavisne.

Nakon što su ga službenici pitali da li nosi gotovinu, izjavio je da u rancu ima 70.000 evra. Naime, on je ovu veliku sumu novca stavio u svesku, koju je "redizajnirao" kako bi spakovao sve novčanice:

"Sve stranice sveske su bile uklonjene kako bi novčanice mogle da se ubace", saopštili su carinici. S obzirom na to da carinici tokom inspekcije nisu pronašli dokaze o pranju novca ili drugim kriminalnim aktivnostima, muškarcu je dozvoljeno da nastavi putovanje sa gotovinom.

Ipak će biti kažnjen

Međutim, protiv njega će, ipak, biti pokrenut upravni postupak i moguće je da će biti kažnjen sa 25% od iznosa gotovine koju je nosio.

Naime, carinici su istakli da se iznosi gotovine od 10.000 evra ili više moraju unapred prijaviti carini pri ulasku ili izlasku iz EU, a ne da se čeka rutinska kontrola, pred sam izlaz. U ovom slučaju, on je morao ranije da prijavi sumu koju je nosio.

pročitajte još

Tragedija u Austriji: U padu aviona poginule dve osobe, hitne službe na mestu nesreće

Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Carinici

#Evri

#Novac

#pare

POVEZANE VESTI

Hronika

Carinici zaustavili Porše i ostali bez teksta! Putnica prijavila samo ručni prtljag, a ONO šta su pronašli u njenom vešu ih je ŠOKIRALO

Svet

ŠOK ZAPLENA NA AERODROMU: Penzioner je prijavio da kod sebe ima samo 300 evra, a kad su carinici otvorili torbu, pale su im vilice do poda (FOTO)

Svet

UHAPŠEN SRBIN (50) U ITALIJI! Ukrao jakne vrene 700 evra pa pokušao da pobegne iz prodavnice

Region

ŠPANSKI PASOŠ PLATIO 12.000 EVRA: Crnogorac pao na aerodromu u Podgorici, dokumenta kupio na Kosmetu!

Hronika

Carinici zaustavili auto na Horgošu, pa otkrili sumnjivu kovertu: Vozač prijavio da ima 170.000 evra, a onda mu je pronađeno OVO (FOTO)

Hronika

NA BATROVCE PRISTIGAO CRVENI KOMBI, U NJEMU VOZAČ I SAMO JEDAN PUTNIK! Rekli da prevoze polovan nameštaj, a onda su carinici otkrili ŠEST DŽAKOVA (FOT