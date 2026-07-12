PAKLENO LETO ZAHVATILO EVROPU: Toplotni talas seje smrt širom kontinenta, strašan bilans iz dana u dan raste

U Evropi je tokom novog toplotnog talasa zabeležen nagli porast broja žrtava utapanja i požara, dok su ekstremno visoke temperature dovele do više hiljada smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama, zatvaranja turističkih znamenitosti u Francuskoj i velikih šumskih požara u Španiji.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 1.300 ljudi umrlo je širom Evrope od početka leta usled ekstremnih vrućina, dok je broj slučajeva utapanja povećan u više država.

Gotovo 100 ljudi utopilo se u Nemačkoj tokom juna, što je najveći mesečni broj žrtava utapanja u toj zemlji u više od dve decenije, saopštio je nemački Savez spasilaca.

Prema zvaničnim podacima, u junu je život izgubilo 99 osoba, nakon što su temperature u pojedinim delovima zemlje dostigle 41,7 stepeni.

Najveći broj stradalih činili su mlađi muškarci, pri čemu je 40 žrtava bilo mlađe od 30 godina, dok su muškarci činili više od 90 odsto ukupnog broja utopljenih, piše "Gardijan".

Savez spasilaca naveo je da u Nemačkoj nije zabeležen ovako veliki broj utapanja još od toplotnog talasa iz juna 2003. godine, kada je stradalo 107 ljudi.

Nemački Institut "Robert Koh" saopštio je prošle sedmice da je ove godine u toj zemlji registrovano najmanje 5.120 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama, od kojih se oko 4.270 odnosi na osobe starije od 75 godina.

U Francuskoj je tokom vikenda zbog trećeg toplotnog talasa od maja četvrtina teritorije bila pod najvišim stepenom meteorološkog upozorenja.

Francuska ministarka sporta Marina Ferari izjavila je da je od 19. juna u Francuskoj zabeležen 131 smrtni slučaj usled utapanja.

Brojni francuski gradovi otkazali su i tradicionalne vatromete povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje, 14. jula, zbog povećanog rizika od izbijanja požara.

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je građane na oprez, upozorivši da je devet od deset požara izazvano ljudskim faktorom.

Zvanični podaci pokazuju da je tokom junskog toplotnog talasa u Francuskoj registrovano više od 2.000 dodatnih smrtnih slučajeva, dok je tokom visokih temperatura krajem maja umrlo još oko 300 ljudi.

U Španiji su vlasti saopštile da je veliki šumski požar u pokrajini Almerija, u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, stavljen pod kontrolu.

Predsednik vlade autonomne zajednice Andaluzije Huan Manuel Moreno rekao je da je oko 1.500 evakuisanih stanovnika dobilo dozvolu da se postepeno vrati svojim kućama.

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem doprinose sve učestalijim i intenzivnijim toplotnim talasima i šumskim požarima.

Autor: Marija Radić