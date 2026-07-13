Sve oči bile su uprte u Kejt Midlton: Njeno izdanje na Vimbldonu privuklo je veliku pažnju

Malo koji događaj u britanskom sportskom kalendaru stavlja kraljevsku porodicu u centar pažnje kao muško finale Vimbldona.

Kao pokroviteljka kluba od 2016. godine, Kejt ima obavezu, koja joj sigurno ne pada teško, da prisustvuje Vimbldonu. Međutim, tokom godina njena pojavljivanja su postala podjednako zapažena i zbog mode, čineći ih jednim od najiščekivanijih modnih događaja britanskog leta.

Nakon što je u subotu privukla pažnju u jarkocrvenoj haljini za žensko finale, princeza od Velsa se u nedelju za duel između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva, odlučila za elegantnu zelenu haljinu, boju koja je odavno usko povezana sa Vimbldonom i njegovim tradicijama

Za muško finale, Kejt je odabrala elegantnu zelenu midi haljinu koja je predstavljala upečatljiv kontrast izdanju od prethodnog dana. Kroj je odlikovala čista silueta koja laska figuri, uz asimetrični gornji deo koji joj je padao preko ramena unoseći dinamiku i pretvarajući jednostavnu haljinu u jedinstven, upečatljiv komad.

Blago definisan struk stvorio je izduženu siluetu, dok je fluidna suknja midi dužine postigla ravnotežu između elegancije i praktičnosti koja je postala obeležje garderobe princeze od Velsa.

Zelenoj boji je dodala malu bež tašnu britanskog brenda „DeMellier”, koji često bira za zvanične događaje. Ova kompaktna torbica sa zlatnom kopčom unela je suptilan kontrast, ne narušavajući pritom sklad celokupne odevne kombinacije.

Odlučila se za prirodnu šminku, sa blistavim tenom i blago naglašenim očima, dok je kosa bila puštena i oblikovana u njene prepoznatljive talase, nežno sklonjena sa lica kako bi haljina ostala u prvom planu.

Autor: S.M.