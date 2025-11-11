Kejt Midlton predstavljala kraljevsku porodicu! Princeza sve oduševila na obeležavanju Dana primirja: Dajana bi bila ponosna, dostojna je svoje pozicije

Kejt Midlton predstavljala je danas britansku kraljevsku porodicu na važnom događaju. Bio je to njen solo javni angažman, koji je obavila bez greške.

Kejt Midlton prisustvovala je danas Službi sećanja povodom Dana primirja u Stafordširu u Engleskoj, na National Memorial Arboretum's Armed Forces Memorial. "Memorijal oružanih snaga" je nacionalni spomenik u Ujedinjenom Kraljevstvu posvećen britanskim vojnicima koji su poginuli na dužnosti ili usled terorističkih akcija od kraja Drugog svetskog rata.

Dan primirja je dan sećanja kojim se u nizu država obeležava kraj Prvog svetskog rata, odnosno primirje koje je 11. novembra 1918. Nemačka potpisala sa silama Atante i time su okončana neprijateljstva na Zapadnom frontu.

Svake godine član britanske kraljevske porodice prisustvuje Službi sećanja, solo ili u pratnji supružnika. Kejt Midlton se danas prvi put pojavila na toj ceremoniji.

Danas je tačno u 11 sati dvominutnim ćutanjem odata počast nastradalim vojnicima. Kejt Midlton položila je venac i time odala poštu žrtvama rata, a onda je pročitana pesma “A Sonnet For Us All” koja oslikava važnost iskustava i veza koje se stvaraju kroz vojnu službu.

Kejt je nakon službe pričala sa vojnim veteranima i decom vojnika koji su sada na dužnosti. Prisustvovala je zatim izložbi "Letters from the Frontline — Words, War and Victory", piše People.

Princeza je bila na visini zadatka, njen solo javni angažman naišao je na brojne pohvale zbog njene posvećenosti i saosećajnosti. "Dajana bi bila ponosna na Kejt, koja je dostojan svoje pozicije" , hvale Kejt na društvenim mrežama i podsećaju na humanost kojom je plenila Lejdi Di.

Kejt Midlton bila je besprekorno stilizovana, pojavila se u dugačkom kaputu A kroja, sa simbolom crvenog maka, koji je u Britaniji znak Danaoprimirja, nosila je i elegantan šešir od prevrnute kože, a od istog materijala su i čizme i rukavice kojima je upotpunila izdanje.

Autor: Nikola Žugić