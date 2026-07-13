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Crne brojke iz Venecuele: Broj žrtava razornog zemljotresa porastao na 4.490

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Pedro Mattey ||

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.490, rekao je danas predsednik Nacionalne skupštine i načelnik štaba privremenih kampova Horhe Rodrigez.

Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters.

Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.

Rodrigez je prethodno rekao da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.

- Dok god ima života, ima i nade. I dalje imamo jedno ili dva mesta gde situacija ostaje neizvesna, gde aktivno tragamo za preživelima - rekao je on.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili glavni grad Venecuele - Karakas i priobalno područje La Gvaira.

Autor: D.B.

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