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Tragičan bilans u Venecueli: Broj poginulih u razornim zemljotresima premašio 4.100

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Pedro Mattey ||

Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošlog meseca pogodili Venecuelu porastao je na 4.118, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

U potresima je 16.740 ljudi povređeno, a 17.907 ostalo bez domova i taj broj je nepromenjen u odnosu na raniji izveštaj, navodi se u izveštaju, prenosi Rojters.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.

Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.

Autor: D.S.

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