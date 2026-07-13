Nije znala da je u pitanju smrtonosni otrov: Sećate li se tragedije smrti Don Sterdžis koja je šokirala Veliku Britaniju?

Čarli Raulij bio je uveren da je među odbačenim stvarima pronašao skupocen parfem kojim će obradovati svoju devojku Don Sterdžes. Međutim, poklon koji je izgledao kao bezazlena bočica postao je početak tragedije koja će je koštati života, a njega pretvoriti u kolateralnu žrtvu jedne od najpoznatijih međunarodnih špijunskih afera povezanih sa nervnim agensom Novičok.

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Bilo je letnje popodne u Ejmsberiju, u Engleskoj. Dok je pretraživao kontejner za donacije, ugledao je malu kartonsku kutiju. U njoj se nalazila bočica umotana u plastiku sa oznakom Nina Riči. Uveren da je neko bacio skupoceni francuski parfem, poneo ju je kući kako bi iznenadio svoju devojku Don Sterdžes.

Pronalaženje vrednih stvari među odbačenim predmetima bilo je jedan od njegovih omiljenih hobija. Tokom godina iz kontejnera je izvukao televizore i razne kućne aparate. Tog dana, u junu 2018. godine, nadao se da je neko možda bacio prsten kojim bi mogao da zaprosi Don.

"Često je pominjala kako bi volela da joj kupim verenički prsten... safirni prsten", rekao je Raulij u nedavnom intervjuu za CNN.

Nije ni slutio da se u bočici nalazio isti nervni agens za koji istražitelji veruju da su ga ruski operativci tri meseca ranije upotrebili u pokušaju trovanja bivšeg špijuna u obližnjem Solsberiju. Ono što je usledilo bila je razorna tragedija u kojoj je Don Sterdžes izgubila život, dok je Raulij završio u bolnici kao kolateralna žrtva međunarodne špijunske afere povezane sa pokušajem ubistva dvostrukog agenta.

Solsberi je poznat po svojoj impozantnoj katedrali sa najvišim tornjem u Velikoj Britaniji, kao i po blizini Stounhendža.

"Mislio sam da je to pravi, lep poklon i bila je srećna što ga je dobila. Ali sve je pošlo tragično po zlu za samo nekoliko trenutaka. Naprskala se, pomirisala ga i stavila na zglob. Ubrzo je rekla da se oseća čudno. Požalila se na glavobolju,a onda više uopšte nije reagovala. Pokušavao sam da je oživim. Imao sam osećaj kao da se vreme usporilo", prisetio se.

Kasnije tog dana Raulij je bio obliven znojem, ljuljao se napred-nazad i nepovezano govorio dok je otrov - kasnije identifikovan kao Novičok, ruski nervni agens - počeo da deluje i na njega. Pao je u komu i proveo nedelje u bolnici, gotovo bez ikakvog sećanja na ono što se dogodilo. Nakon što je otpušten iz bolnice doživeo je moždani udar, zbog čega je ponovo završio na dugotrajnom lečenju.

Ova tragedija nenamerno je uvukla Raulija u sukob ruskih i britanskih obaveštajnih službi.

"Ko je mogao da pretpostavi da u Solsberiju živi špijun? Bio je to šo. Ko bi pomislio da će se otrov ponovo pojaviti u bočici parfema?“, rekao je.

Osam godina kasnije i dalje teško pronalazi reči kojima bi opisao ono što se dogodilo. U novom dokumentarnom filmu, Raulij je govorio o svom iskustvu zajedno sa drugim ljudima čiji su životi zauvek promenjeni tim napadima.

"Pokušavao sam da sve to potisnem. Nisam očekivao da će se to dogoditi meni ili Dond tada ništa više nije isto" rekao je za CNN.

Neobična bočica

Par je bio zajedno oko godinu dana nakon što su se upoznali u centru za beskućnike, gde je Don tada živela. Raulij se upravo uselio u novi stan i pripremao ga je kako bi se i ona doselila kod njega. Njihov život bio je ispunjen jednostavnim zadovoljstvima, među kojima je bilo i traganje za korisnim stvarima u kontejnerima za donacije.

"Nosilo je određenu stigmu kada vas ljudi vide kako preturate po kontejneru.Ali uglavnom se isplatilo. Uvek bih pronašao nešto, veliko ili malo. Sve lepo što bih našao odmah bih davao Don. Uvek bih kopao do dna, za slučaj da pronađem onaj prsten", rekao je.

Jedan pažljivo odabran poklon odveo ih je putem koji nisu mogli ni da zamisle. Dva dana nakon što je pronašao kutiju, Raulij ju je poklonio Don. Bilo je subotnje podne, sedeli su kod kuće i gledali televiziju nakon što su prethodni dan proveli u vrtovima kraljice Elizabete, pored reke, sa pogledom na čuvenu katedralu u Solsberiju. Don je odmah prepoznala marku parfema i veoma se obradovala.

Raulij se seća da mu je bilo čudno što je raspršivač bio odvojen od bočice i što je morao sam da ga montira. Don je naprskala parfem, pomirisala ga i razmazala po zglobu. Tečnost je bila masna i nije imala nikakav miris.

"Veoma čudno - parfem bez ikakvog mirisa", pomislio je.

Nedugo zatim rekla je da joj nije dobro i otišla u kupatilo, odakle je ubrzo čuo tup udarac. Zatekao ju je bez svesti u kadi i odmah pozvao hitnu pomoć.

"Jednog trenutka razgovarao sam sa Don, a već sledećeg više nije reagovala. Uhvatio me je potpuni panični strah. Nisam znao šta da radim", prisetio se.

Hitna pomoć ju je odvezla u bolnicu. Ne znajući da je otrovana niti da je slučaj povezan sa ruskom špijunskom operacijom, Raulij je odlučio da prvo obavi nekoliko obaveza pre nego što joj se pridruži.

"Voleo bih da sam odmah otišao s njom. Hteo sam da joj spakujem torbu sa odećom, šminkom i sitnicama za bolnicu. Ali sve se dogodilo neverovatno brzo", rekao je Raulij.

Pet sati nakon što je Don kolabirala, hitna pomoć vratila se na istu adresu po Raulija, koji je u međuvremenu takođe počeo da oseća simptome trovanja. Don Sterdžes preminula je deset dana kasnije, dok je Raulij još bio u komi. Imala je 44 godine.

Prema rečima bivšeg šefa britanske antiterorističke policije Nila Basua, mala bočica sadržala je dovoljno otrova da usmrti čak 10.000 ljudi.

Autor: D.B.