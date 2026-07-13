Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas da Azerbejdžan razmatra potpuno povlačenje iz Saveta Evrope (SE).

Na otvaranju 4. Globalnog medijskog foruma u Šuši pod nazivom "Misija medija u promovisanju mira: Povratak istine i obnova poverenja", Alijev je rekao da je "nekada bila sasvim drugačija slika kada je reč o Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope", prenosi azerbejdžanski portal Report.

"Žalim što je došlo do ovakve situacije. Kada smo oslobodili naše teritorije od separatista, usvojena je rezolucija da se Azerbejdžan kazni. To je bila kazna protiv nas, protiv našeg teritorijalnog integriteta. Azerbejdžanska delegacija je odbila da učestvuje na sastancima. Ako nemamo pravo glasa, zašto bismo bili tamo", rekao je Alijev.

Predsednik Ilham Alijev je podsetio da Azerbejdžan nije glasao za sudije Evropskog suda za ljudska prava.

"Mi ne priznajemo njihove odluke. Nismo glasali za sudije i već dve godine smo izloženi diskriminaciji. Otvoreno kažem da Azerbejdžan razmatra potpuno povlačenje iz Saveta Evrope. Generalni sekretar SE mi se obratio i zamolio nas da to ne učinimo, već da pronađemo način da poboljšamo situaciju", rekao je azerbejdžanski predsednik.

Ocenio je da se u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope donose "veoma sumnjive odluke", nalik ultimatumima, uperene protiv Azerbejdžana.

"To je potpuno neprihvatljivo. Moraju vratiti pravo glasa našoj delegaciji. Nakon toga, azerbejdžanska delegacija će se vratiti", rekao je Alijev. Azerbejdžanski predsednik je tokom uvodnog izlaganja na forumu u Šuši rekao i da je otvoreno "novo poglavlje saradnje između Azerbejdžana i Kine".

Istakao je da je nakon njegove posete Kini i potpisivanja deklaracije o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između dve zemlje preduzeto mnogo koraka u pogledu međusobnih aktivnosti.

"Veoma smo zadovoljni ovim dogovorom i tome pridajemo značaj", poručio je Alijev.

Predsednik Azerbejdžana je tokom svog govora u ​​Šuši rekao i to da bi Pokret nesvrstanih, Organizacija islamske saradnje i Afrička unija trebalo da budu zastupljeni u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

"O reformama u Savetu bezbednosti UN se redovno raspravlja, međutim, rezultata nema. Kao predsedavajući Pokreta nesvrstanih, Azerbejdžan ima svoj stav o ovom pitanju i predložio je svoju verziju reformi i one moraju biti sveobuhvatne na nivou zastupljenosti u tom međunarodnom telu", zaključio je Alijev.

Autor: S.M.