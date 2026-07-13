Pozvao je u stan nakon što su se upoznali u klubu, a onda je ubio: Telo bacio u šumu, sada ga je stigla kazna! Detalji zločina su JEZIVI

Makenzi Elizabet Mihalski (31), medicinska sestra iz Portlanda, Oregon, nestala je tokom odmora u Mađarskoj u novembru 2024. godine.

Optuženi, identifikovan samo inicijalima LTM zahvaljujući mađarskim zakonima o anonimnosti, pozvao je Makenzi Elizabet Mihalski u svoj stan na seks nakon što su se sastali u jednom noćnom klubu u Budimpešti.

Zatim ju je vezao, udario i zadavio pre nego što je pokušao da sakrije ubistvo sakrivajući njeno telo u svom ormaru.

Nakon što je ubio medicinsku sestru, muškarac, tada 37-godišnjak, očistio je stan, stavio njeno telo u sveže kupljeni kofer i odvezao ga oko 150 kilometara jugozapadno u iznajmljenom automobilu do jezera Balaton, gde ga je sakrio u obližnjoj šumi.

Regionalni sud u Budimpešti proglasio je muškarca krivim za ubistvo i osudio ga na samo 14 godina zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, prenosi Daily Mail.

"Okrivljeni nije pokušao da reanimira pokojnicu, niti je pozvao pomoć, prema nalazima suda, nameravao je ishod svojih postupaka, odnosno smrt žrtve", navodi se u saopštenju suda.

Obdukcija mlade žene je pokazala da je bila gušena dva do tri minuta i da je takođe zadobila traumu glave tupim predmetom. Njena majka je rekla sudu da je ćerkino lice bilo neprepoznatljivo kada ga je videla.

Policija je pronašla uznemirujući snimak tela žrtve, golo i još uvek vezano, na telefonu njenog ubice. Takođe su zaplenili "špijunsku olovku" koju je posedovao, a koja je, zajedno sa drugim dokazima o njegovom zločinu, sadržala snimak na kojem se on približava brojnim ženama u Budimpešti.

Žrtva je prijavljena kao nestala 5. novembra 2024. godine, od strane prijatelja nakon što se nije odjavila iz njihovog Airbnb i propustila je let nazad za SAD.

Mađarska policija koja je istraživala njen nestanak ubrzo je pronašla snimak bezbednosne kamere na kojem ona izlazi iz noćnog kluba "Šimpla Kert" sa LTM.

Irish murderer who strangled American nurse led perverted life tracking women to hook up with https://t.co/UJIJiaFFRZ pic.twitter.com/c0gtJEsqi8 — New York Post (@nypost) 12. јул 2026.

Istražitelji su rekli da je njegova istorija pretrage interneta uključivala upite o tome da li svinje jedu leševe, o prisustvu divljih svinja oko jezera Balaton i pouzdanosti budimpeštanske policije.

Među pitanjima su bila "Da li svinje zaista jedu leševe?" i "Žena iz Teksasa koju je ubio divlji vepar". Druge pretrage su pitale "kako miriše leš nakon što se raspadne" i kako "ukloniti miris trulog mesa".

LTM je takođe tražio "koliko je pouzdana policija u Budimpešti" i "kako policija postupa sa slučajevima nestalih osoba?". Nakon hapšenja u Budimpešti dva dana nakon ubistva, pomogao je istražiteljima da pronađu telo žrtve, ali je insistirao da je njena smrt bila slučajna.

Video koji je policija objavila u to vreme prikazuje LTM u lisicama kako vodi policiju do mesta gde je telo ostavljeno u koferu. Policijski psi su posmatrali dok su specijalisti u zaštitnim odelima postavljali markere u zemlju u pravcu ubice.

Vreće sa dokazima označene sa "jedan" i "dva" su prikupljene, zajedno sa uzorcima trave i lišća, pre nego što je Irac vraćen u policijski automobil.

Advokati LTM su na suđenju tvrdili da su povrede žrtve nastale usled grubog seksa uz pristanak i da ga je ona zamolila da je zadavi, "što ju je slučajno ubilo".

Njegova odbrana je podnela zahtev sudu da ekshumira njeno telo radi testiranja i da ponovo otvori njenu psihološku i medicinsku istoriju, ali je sud to odbio.

"Sve što sam uradio, uradio sam zato što me je Kenzi zamolila. Nisam želeo da joj oduzmem život", rekao je sudu tokom suđenja.

Jedan od advokata LTM, Đerđ Mađar, uporedio je smrt Makenzi Elizabet Mihalski sa automobilom koji je slučajno skliznuo niz put i udario u drvo, usmrtivši svog putnika.

Tužioci su odbacili LTM odbranu o "grubom seksu", jer je žrtva patio od stare povrede vrata i nikada nije pokazao interesovanje za BDSM.

Njena majka Džil je zamolila sud da Ircu izreče najstrožu kaznu dozvoljenu zakonom za njegov "gnusan zločin" kada je govorila na ročištu za izricanje presude.

"Nikada više nećemo moći da uživamo u rođendanu naše jedine ćerke", rekla je i dodala:

"Od detinjstva, ona je sanjala o svom venčanju i osnivanju porodice sa budućim mužem. Ali sada nikada neće moći da doživi ovo".

Džil je besnela protiv mađarskih zakona koji su štitili identitet LTM, dok je on mogao da ocrni ime svoje žrtve u svoju odbranu. Kada LTM odsluži kaznu 2038. godine, biće deportovan nazad u Irsku.

Odbrana je već uložila žalbu na presudu. Makenzi Elizabet Mihalski je bila u vezi sa Kentonom Rajhenom u Portlandu šest godina pre njene smrti, ali su u to vreme bili na pauzi i on je odustao od putovanja u Evropu.

Rajhen je na društvenim mrežama napisao da krivi sebe za njenu smrt i obećao da će joj "nadoknaditi... jednog dana".

"Nedostajaćeš mi. Zaljubio sam se u tebe gledajući zalazak sunca na Ibici noseći te sa slomljenim zglobom. Bila si sve što mi je trebalo u životu. Žao mi je što sam te izneverio", napisao je.

"Bila je savršena, ali sam je zanemarivao na mnogo načina. Mnogo me boli i volela bih da sam je mogla zaštititi. Kenzi nije zaslužila da bude pretučena, silovana i ubijena tako brutalno. Volela bih da sam je mogla spasiti od ovoga. Ovo će zauvek biti najveća greška u mom životu".

Kenton je odleteo u Budimpeštu nakon što je čuo da je nestala i pomagao je njenim roditeljima u potrazi dok njen ubica nije priznao.

Autor: Marija Radić