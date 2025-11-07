ZADAVIO DEVOJKU TOKOM ODNOSA, SVE SNIMIO, PA NJENO TELO SPAKOVAO U KOFER: Potresni detalji zločina koji je šokirao region

Muškarac iz Irske optužen je za ubistvo američke turistkinje Makenzi Mihalski u Budimpešti u Mađarskoj, saopštile su vlasti 3. novembra.

Irac L. T. M. (37) nalazi se u pritvoru od hapšenja prošle godine. Istražitelji tvrde da je optuženi namerno zadavio svoju žrtvu, dok je on tvrdio da je Makenzi slučajno umrla tokom intimnog odnosa. Muškarac je svojim telefonom snimao žrtvu tokom napada i nakon ubistva.

Tužilaštvo u Budimpešti saopštilo je u ponedeljak da je, prema optužnici, Irac, koji je često putovao zbog posla, stigao u mađarsku prestonicu 28. oktobra 2024. godine, dok je Makenzi, turistkinja iz SAD, stigla u grad 31. oktobra.

Njih dvoje su se upoznali u noćnom klubu u Distriktu VII uveče 4. novembra, a onda je u zoru Makenzi otišla u njegov iznajmljeni stan zbog "odnosa", saopštilo je tužilaštvo.

"Tokom odnosa, muškarac je vezao žrtvu, a onda počeo da je zlostavlja i na kraju ju je zadavio", saopšteno je.

Sledećeg jutra, kako se navodi, optuženi je kupio veliki kofer, stavio telo u njega, a onda ga iznajmljenim autom odvezao do Balatona, šumskog područja u blizini Antal hila i tamo ga ostavio.

"Muškarac se vratio nazad u Budimpeštu, gde ga je policija uhapsila sledećeg dana", dodaje se.

Prošle godine policija je objavila snimak hapšenja osumnjičenog. Na njemu se vidi i kako Irac vodi policiju do mesta gde je zakopao telo žrtve, sakriveno u koferu.

Tokom ispitivanja, on je priznao da je ubio Makenzi, ali je tvrdio da je to bio nesrećan slučaj.

Istražitelji su kasnije otkrili da je on pretraživao kako se policija u Budimpešti odnosi prema slučaju nestale osobe, da li postoje nadzorne kamere u prestonici i da li divlje svinje jedu tela u šumi.

Istražitelji su u septembru završili potrebne procesne radnje i poslali spise Tužilaštvu sa predlogom za podizanje optužnice.

Glavno tužilaštvo u Budimpešti sada je optužilo Irca za krivično delo ubistvo u optužnici podnetoj Metropolitanskom sudu u Budimpešti.

Autor: Iva Besarabić