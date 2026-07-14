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TRAMP VRAĆA 81 MILIJARDU DOLARA: Vrhovni sud oborio carine

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Američka vlada isplatila je desetine milijardi dolara povraćaja carina koje je prikupila pre nego što ih je Vrhovni sud SAD proglasio nezakonitim, pokazuju budžetski podaci objavljeni u ponedeljak.

Carine su bile ključni deo ekonomske politike predsednika Donald Trump otkako je prošle godine ponovo preuzeo dužnost, ali je veliki deo tih mera sud ukinuo u februaru, piše Gardijan.

Povraćaj od 81 milijarde dolara

Prema objavljenim podacima, Sjedinjene Američke Države su u tekućoj fiskalnoj godini, koja je počela u oktobru 2025, isplatile 81 milijardu dolara povraćaja carina. Za poređenje, u istom periodu prošle godine isplaćeno je svega 5 milijardi dolara.

Zvaničnik Ministarstva finansija SAD potvrdio je novinarima da je ogroman rast gotovo u potpunosti posledica odluke Vrhovnog suda. Dodao je da je većina povraćaja izvršena tokom maja i juna.

Ponovo raste budžetski deficit

Tramp je carine predstavljao kao rešenje za gotovo sve ekonomske probleme – od vraćanja proizvodnje u Ameriku i sklapanja boljih trgovinskih sporazuma do smanjenja deficita saveznog budžeta.

Međutim, budžetski deficit ponovo raste. U prvih devet meseci fiskalne godine dostigao je 1.367 biliona dolara, što je povećanje od 2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Istovremeno su porasli i drugi rashodi. SAD je potrošio više od bilion dolara samo na kamate na javni dug, što predstavlja rast od 14 odsto, dok su vojni izdaci zbog rata na Bliskom istoku povećani za 5 odsto.

Novi nameti već u pripremi

Privremena globalna carina administracije od 10 odsto ističe 24. jula, ali Bela kuća već priprema nove namete.

Kao razloge navodi nedovoljno strogu primenu zakona protiv prinudnog rada i višak industrijskih kapaciteta u drugim zemljama, što znači da bi trgovinske tenzije mogle ponovo da se pojačaju uprkos odluci suda i ogromnim povraćajima koje je država već morala da isplati.

Autor: S.M.

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